На Алтай-Коксе определили лучшего машиниста газодувных машин

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди машинистов газодувных машин цеха улавливания. Победителем стал Денис Штыб. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

Владимир Глебов занял второе место, Алексей Кожевин — третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Олегу Кузнецову. Все призеры профконкурса получили подарки и премии. Специального приза от профсоюза удостоился Дмитрий Плотников.

В этом году за право называться лучшим машинистом газодувных машин боролись 11 сотрудников цеха улавливания. Эти специалисты следят за исправной работой оборудования на участке очистки и охлаждения коксового газа.

После выполнения теоретического задания им предложили карточки с наименованиями операций для составления правильной последовательности пуска нагнетателя коксового газа.

Фоторепортаж о празднике можно посмотреть по ссылке.

Победитель. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит около 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди машинистов теплоэлектроцентрали, слесарей-ремонтников, газовщиков коксовых печей и токарей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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