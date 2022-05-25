На Алтай-Коксе определили лучших машинистов коксовых машин

За звание лучшего по профессии боролись 22 сотрудника отделений коксового цеха, обученных профессии машиниста. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.
Второе место в конкурсе занял Виталий Панфиленко. Третье — Михаил Титов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Олегу Овчинникову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.
Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.
Помимо девяти конкурсов профмастерства в 2022 году на Алтай-Коксе пройдет конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru