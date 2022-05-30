30 мая
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Жизнь

На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов ТЭЦ

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди машинистов теплоэлектроцентрали.

Конкурс профессионального мастерства среди машинистов ТЭЦ.
Конкурс профессионального мастерства среди машинистов ТЭЦ.
АО "Алтай-Кокс"

У конкурсантов проверили знания процессов, необходимых для выполнения работ по профессии, уровень компетенций в вопросах охраны труда и промышленной безопасности.

Победителем стал Олег Вавилов, машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами. Второе место в конкурсе занял Дмитрий Нифантов, старший машинист котельного оборудования. Третье — Станислав Архипов, машинист насосных установок ТЭЦ. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Антону Остермиллеру, старшему машинисту турбинного отделения. Грамоту профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Александру Сазонову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Конкурс профессионального мастерства среди машинистов ТЭЦ.
Конкурс профессионального мастерства среди машинистов ТЭЦ.
АО «Алтай-Кокс»

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

В течение 2022 года на Алтай-Коксе соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты вагоноопрокидывателя, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари-ремонтники, электромонтеры, электрогазосварщики, аппаратчики коксохимического производства и лаборанты химанализа.

Конкурс профессионального мастерства среди машинистов ТЭЦ.
Конкурс профессионального мастерства среди машинистов ТЭЦ.
АО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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