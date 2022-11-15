15 ноября
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Жизнь

На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел корпоративный конкурс профессионального мастерства среди машинистов вагоноопрокидывателя.

На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя.
На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя.
Фото: АО "Алтай-Кокс"

Победу одержал Виктор Литвиненко, дозировщик углеподготовительного цеха. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего по профессии боролись 17 работников углеподготовительного цеха. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.

На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя.
На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя.
Фото: АО «Алтай-Кокс»

Второе место в конкурсе занял Сергей Сироткин, машинист вагоноопрокидывателя. Третье — Павел Можайцев, дозировщик углеподготовительного цеха. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Илье Канаеву. Грамоту первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Дмитрию Наумкину. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Помимо девяти конкурсов профмастерства, в 2022 году на Алтай-Коксе проходит конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».

До конца 2022 года на Алтай-Коксе соревноваться в профессиональном мастерстве будут аппаратчики коксохимического производства и лаборанты химанализа.

На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя.
На Алтай-Коксе отметили лучших машинистов вагоноопрокидывателя.
Фото: АО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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