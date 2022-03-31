31 марта
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Жизнь

На Алтай-Коксе повышают профессиональное мастерство сотрудников

В 2022 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства для работников различных специальностей. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

Конкурс профессионального мастерства.
Конкурс профессионального мастерства.
АО "Алтай-Кокс"

В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты теплоэлектроцентрали, коксовых машин, вагоноопрокидывателя, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари-ремонтники, электромонтеры, электрогазосварщики, аппаратчики коксохимического производства и лаборанты химанализа.

Каждое состязание традиционно будет состоять из теоретической и практической части. Жюри оценит уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, знания технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, скорости и точности выполнения производственных заданий.

Участники и победители профессиональных состязаний имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность.

Помимо конкурсов профмастерства, в 2022 году на Алтай-Коксе пройдет конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».

Победителей конкурсов награждают дипломами и денежными премиями.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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