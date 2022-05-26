На Алтай-Коксе провели краевой конкурс профмастерства среди студентов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) прошел практический этап краевого конкурса профессионального мастерства среди студентов-электромонтеров. В нем участвовали 11 представителей техникумов и колледжей Алтайского края.

Основная цель конкурса — выявить талантливых учащихся и дать им возможность пройти практику в условиях реального производства.

Студенты-электромонтеры собирали электросхемы различной сложности. Конкурсная комиссия из специалистов завода оценивала скорость и точность выполнения задания, соблюдение правил охраны труда.

Победителями конкурса в различных номинациях стали Эдуард Колесов и Данил Рудаков — студенты Заринского политехнического техникума. Призерами стали Александр Батраков и Захар Плесовских, представляющие Павловский аграрный техникум, Владислав Горобец — студент Бийского промышленно-технологического колледжа и Виктор Ласточкин — студент Заринского политехнического техникума. Все участники конкурса получили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Экскурсия. АО «Алтай-Кокс»

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением музея, технологических подразделений и мест производственной практики.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/