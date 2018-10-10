На Алтай-Коксе стартовала корпоративная спартакиада

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) торжественно открыли корпоративную спартакиаду сезона 2018 — 2019 годов. Это традиционное спортивное мероприятие проводят для заводчан уже более 30 лет.

На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В новом спортивном сезоне примут участие 24 команды.

Александр Уманец,

директор по персоналу и социальным вопросам:

Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать любовь к спорту и активному образу жизни у заводчан. Благодаря физической активности и регулярным тренировкам, они укрепляют здоровье, повышают личную эффективность.

Каждой команде подарили от завода сертификаты на покупку спорттоваров. Шести заводчанам вручили золотые знаки ГТО. За два года около 100 спортсменов Алтай-Кокса сдали тесты ГТО, из них 46 получили золотой знак, 11 — серебряный и 9 человек — бронзовый.

Завершилось торжественное открытие спартакиады товарищеским матчем по волейболу между командами спортивных организаторов и руководителей Алтай-Кокса.

Фоторепортаж с открытия спартакиады смотрите по ссылке: altai.nlmk.com

Спартакиада. Источник: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников компании проводятся «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др. Кроме этого, Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях краевого и всероссийского уровня.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com