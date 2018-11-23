На Алтай-Коксе завершились конкурсы профессионального мастерства

Фоторепортаж о конкурсе смотрите по ссылке.
За право называться лучшим токарем боролись сотрудники ремонтного, автотранспортного и электроцеха. После теоретического задания они изготавливали деталь по заданному чертежу.
Сергей Никишин занял второе место, Борис Важенин — третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Денису Учанову. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Алексея Зубкова.
Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com