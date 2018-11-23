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Жизнь
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На Алтай-Коксе завершились конкурсы профессионального мастерства

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились конкурсы профессионального мастерства соревнованиями токарей. Победителем стал Сергей Жданов. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

Конкурс токарей.
Конкурс токарей.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж о конкурсе смотрите по ссылке.

За право называться лучшим токарем боролись сотрудники ремонтного, автотранспортного и электроцеха. После теоретического задания они изготавливали деталь по заданному чертежу.

Сергей Никишин занял второе место, Борис Важенин — третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Денису Учанову. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Алексея Зубкова.

Победители.
Победители.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс»

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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