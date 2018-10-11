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На дне Тихого океана нашли «затерянный мир»

Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) и Австралийского национального университета при обследовании Тасманова моря обнаружили неизвестную горную цепь, пишет «Российская газета» со ссылкой на ScienceAlert

Океан.
Океан.
СС0

Этот «затерянный мир» удалось обнаружить при помощи оборудования, которым оснащено исследовательское судно Investigator. Известно, что горную цепь образовали древние вулканы.

Высота некоторых гор достигает трех километров. До этого это место было неизвестным. Это связано с тем, что пики горной гряды и поверхность океана разделяет двухкилометровый слой воды.

Ученые предположили, что когда-то они место были частью материка. Но после распада Австралии и Антарктиды ушли под воду. Это произошло около 30 миллионов лет назад. Исследователи планируют выяснить, какие существа обитают в «затерянном мире».

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