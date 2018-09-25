На открытом мастер-классе в барнаульской галерее расскажут, как научиться понимать современное искусство

27 сентября в 18.30 барнаульская галерея и школа живописи Нагорная приглашает барнаульцев на открытую лекцию, посвященную современному искусству.

Что такое современное искусство и с чем его едят? Если «так может каждый», то зачем получать академическое художественное образование? Как найти себя в музее или галерее и научиться задавать вопросы картинам?



На встрече 27 сентября речь пойдет о художественных вкусах, сомнениях и открытиях.

Участники мастер-класса смогут попрактиковаться в чтении разных арт-объектов как текстов в поиске собственного смысла.

Виктория Кагановская. Фото предоставлено организатором

Вести мастер-классы будет Вика Кагановская. Виктория работает гидом в музее Израиля, уже пять лет занимается вопросами неформального образования и сама учится в Тель-Авивском университете (Израиль) на художника-постановщика.

Мастер-класс не имеет возрастных ограничений. Приходить на него можно всей семьей.