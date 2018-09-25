Читайте нас в соцсетях
25 сентября 14°C
56

На открытом мастер-классе в барнаульской галерее расскажут, как научиться понимать современное искусство

27 сентября в 18.30 барнаульская галерея и школа живописи Нагорная приглашает барнаульцев на открытую лекцию, посвященную современному искусству.

Галерея и школа живописи Нагорная приглашает барнаульцев на открытую лекцию.
Галерея и школа живописи Нагорная приглашает барнаульцев на открытую лекцию.
Фото предоставлено организатором

Что такое современное искусство и с чем его едят? Если «так может каждый», то зачем получать академическое художественное образование? Как найти себя в музее или галерее и научиться задавать вопросы картинам?

На встрече 27 сентября речь пойдет о художественных вкусах, сомнениях и открытиях.

Участники мастер-класса смогут попрактиковаться в чтении разных арт-объектов как текстов в поиске собственного смысла.

Виктория Кагановская.
Виктория Кагановская.
Фото предоставлено организатором

Вести мастер-классы будет Вика Кагановская. Виктория работает гидом в музее Израиля, уже пять лет занимается вопросами неформального образования и сама учится в Тель-Авивском университете (Израиль) на художника-постановщика.

Мастер-класс не имеет возрастных ограничений. Приходить на него можно всей семьей.

Галерея и школа искусств Нагорная

Дата и время: 27 сентября, 18.30

Адрес: Барнаул, ул. Аванесова, 30

Сайт: www.nagornayart.com

Инстаграм: nagornayagallery

Телефон для справок: 8−963−578−11−78

Вход свободный!

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка