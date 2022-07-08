На УГМК-ТЕХНО ведущие горно-металлургические предприятия выразили намерение создать отраслевую ИТ-компанию

Ведущие горно-металлургические и коммуникационные компании России поддержали идею совместной разработки отраслевого программного обеспечения. Данное предложение прозвучало в рамках конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН», которая проходит с 6 по 8 июля в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Рост потребности российских компаний в развитии высокотехнологичных цифровых инструментов является продолжением реализации программ операционной трансформации, когда исчерпываются возможности для экстенсивного развития производства.

Предполагается, что намерение компаний формализуется в виде меморандума, который будет подписан в ближайшее время, а курировать разработку отраслевого ПО будет совместное предприятие. Сейчас переговоры о его целях, задачах и инструментах ведут лидеры цветной и черной металлургии, цифровых технологий и управленческого консультирования: Северсталь, УГМК, Highland Gold и основной ИТ-партнер — компания Ростелеком, а координируют работу российские экс-партнеры McKinsey. Свою поддержку проекту выразили Фонд «Сколково» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН». Фото предоставлено организатором

Все горнодобывающие и металлургические компании заинтересованы в разработке базового программного обеспечения для собственных ключевых производственных процессов, однако объединение усилий в этом вопросе станет намного эффективнее, считают участники обсуждения. Это позволит сэкономить не только инвестиционные средства, но и сконцентрировать лучшие интеллектуальные ресурсы для решения сложных технологических задач. Кроме того, обмен опытом позволит сформулировать требования к продуктам разработки на новом уровне, так как аккумулирует лучшие практики отрасли.

Реализация инициативы позволит повысить эффективность государственных мер поддержки разработки отечественного программного обеспечения и сконцентрировать ресурсы — финансовые и человеческие на решении критических задач сразу всей отрасли.

«Я поддерживаю саму идею создания некоего консорциума для формирования консолидированного технического задания и спроса на отечественный отраслевой софт и тот подход, который выработала группа компаний горно-металлургической отрасли. Такие консорциумы позволяют получать их участникам кастомный продукт и при этом сохранять компетенции по его развитию внутри ИТ-компаний, которые могут применять их и в других отраслях», — отметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН». Фото предоставлено организатором

Планируется, что на первом этапе будет проведен комплексный анализ существующих программных решений, сформулированы единые требования участников рынка к софту, составлена дорожная карта разработки программных продуктов, адаптированных к реалиям отечественной горнодобывающей промышленности. Объем инвестиций в течение трех лет может превысить несколько миллиардов рублей.

Результатом совместной работы должно стать создание конкурентоспособного и эффективного программного обеспечения, позволяющего обеспечить стабильную работу горно-металлургической отрасли. При этом решения могут быть коммерциализированы на внутреннем (для тех, кто не примет участие в проекте) и внешнем рынках.

«Масштаб российской горно-металлургической отрасли позволяет реализовать столь амбициозный проект. Мы будем шаг за шагом двигаться к цели: сначала это будет самый критичный функционал, далее совместно с горно-металлургическими компаниями он будет дорабатываться. В этом и есть сила партнерства: с одной стороны, есть централизованный заказчик, представляющий до 80% отрасли, с другой — будет учитываться совершенно разный опыт. Я уверен, что продукт будет конкурентоспособным», — считает модератор панельной дискуссии, экс-партнер российского офиса McKinsey Тигран Саакян.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН». Фото предоставлено организатором

«Меры государственной поддержки перестраиваются под потребности рынка в сторону комплексности, в том числе за счет создания технологических консорциумов. Есть ограниченное количество ресурсов и общий вызов, который стоит перед российской экономикой. Поэтому не могу не подчеркнуть актуальность площадки УГМК-ТЕХНО, где встречаются представители крупнейших горно-металлургических компаний и в живой дискуссии обсуждают перспективы отрасли. Идеология „Сколково“ заключается в совместной работе и поддержке стартапов и молодых авторов идей, разработчиков. В рамках программы MineTech совместно с УГМК мы запускаем новый трек: „Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций“, который отвечает запросу горно-металлургического рынка в том числе в развитии высокотехнологичного ПО. Поэтому я полностью поддерживаю объединение усилий по созданию консорциума для совместной разработки отраслевого ПО и технологических продуктов для развития горно-металлургической промышленности», — отметил вице-президент, исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков.

На конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» также был дан старт новому совместному треку программы MineTech по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли. Кроме того, в рамках экспертной сессии УГМК специалисты ведущих горно-металлургических компаний России представили производственные кейсы, в том числе по цифровизации и автоматизации добывающих предприятий.

Справка

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» — одна из крупнейших отраслевых конференций в России, организованная Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech. Планируется, что она станет ежегодной и позволит выстроить эффективную систему обмена опытом, тиражирования лучших практик, поиска инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программ устойчивого развития горно-металлургических компаний.