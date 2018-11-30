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На выходных в Алтайском крае похолодает до -28 градусов

В Алтайском крае на выходных, 1 и 2 декабря, похолодает. Кроме того, в отдельных районах выпадет снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Погода в Алтайском крае 1 декабря:

ночью:

  • -18…-23 градуса, местами в северных районах до -28 градусов,

  • на большей части территории снег, местами метель. На дорогах сильная гололедица,

  • ветер западный, 5−10м/с, местами порывы 12−17м/с.

днем:

  • -12 … -17 градусов, в северных районах до -22 градусов,

  • в отдельных районах снег, метель. На дорогах сильная гололедица,

  • ветер западный, 5−10м/с, местами порывы 12−17м/с.

Погода в Алтайском крае 2 декабря:

ночью:

  • -23 … -28 градусов, местами в предгорьях -17 … -22 градуса,

  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами по югу порывы до 12м/с.

днем:

  • -13 …-18 градусов, местами в северо-западных районах -18 … -23 градусов,

  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами по югу порывы до 12м/с.

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