На выходных в Алтайском крае похолодает до -28 градусов

Погода в Алтайском крае 1 декабря:
ночью:
-
-18…-23 градуса, местами в северных районах до -28 градусов,
-
на большей части территории снег, местами метель. На дорогах сильная гололедица,
-
ветер западный, 5−10м/с, местами порывы 12−17м/с.
днем:
-
-12 … -17 градусов, в северных районах до -22 градусов,
-
в отдельных районах снег, метель. На дорогах сильная гололедица,
-
ветер западный, 5−10м/с, местами порывы 12−17м/с.
Погода в Алтайском крае 2 декабря:
ночью:
-
-23 … -28 градусов, местами в предгорьях -17 … -22 градуса,
-
в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами по югу порывы до 12м/с.
днем:
-
-13 …-18 градусов, местами в северо-западных районах -18 … -23 градусов,
-
в отдельных районах снег, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 2−7 м/с, местами по югу порывы до 12м/с.