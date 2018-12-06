На выходных в Алтайском крае потеплеет

Погода в Алтайском крае 8 декабря:
ночью:
-
-23…-28 градусов, местами в восточных районах −29…−34 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, местами туман, изморозь,
-
ветер восточный, 2−7 м/с.
днем:
-
-15…-20 градусов, в предгорьях до -10 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь,
-
ветер восточный, 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае 9 декабря:
ночью:
-
-18…-23 градуса, в восточных районах до -28 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, местами туман, изморозь,
-
ветер восточный, 2−7 м/с.
днем:
-
-13…-18 градусов, в предгорьях до -8 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь,
-
ветер восточный, 2−7 м/с.