На здании МВД в Барнауле установят бронешторы

В здании ГУ МВД по Алтайскому краю установят бронешторы из листовой стали с бойницами, пишет «Банкфакс».

Бронешторы установят во время ремонта, на который выделено 5,5 млн рублей из федерального бюджета.

По конкурсу найден подрядчик — барнаульская компания «Экстра».

До 25 августа подрядчик должен сделать ремонт в оперативном зале, комнатах хранения спецсредств и оружия, дежурной части и кабинете ее начальника, коридорах, комнате отдыха, кабинете руководителя оперативного отдела, кабинете телефона доверия и ряде других.

По большей части работы косметические: замена потолков, полов и обоев, светильников, розеток, дверей, деревянных окон пластиковые. В оперативном зале и некоторых коридорах планируется отделка венецианской штукатуркой. Заменят и сантехнику.

Бронешторы установят на четырех окнах: в комнате оперативного дежурного, в коридоре, комнате отдыха и разогрева пищи, санузле дежурной части. Проемы можно будет зашторить листовой сталью толщиной 6 мм. В них будут бойницы — отверстия 70 на 200 мм.

Напомним, ранее стало известно, что на окнах здания правительства Алтайского края за полмиллиона рублей установят броню.