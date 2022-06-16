16 июня
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Жизнь

На здании МВД в Барнауле установят бронешторы

В здании ГУ МВД по Алтайскому краю установят бронешторы из листовой стали с бойницами, пишет «Банкфакс».

ГУ МВД России по Алтайскому краю.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Рита Перегудова

Бронешторы установят во время ремонта, на который выделено 5,5 млн рублей из федерального бюджета.

По конкурсу найден подрядчик — барнаульская компания «Экстра».

До 25 августа подрядчик должен сделать ремонт в оперативном зале, комнатах хранения спецсредств и оружия, дежурной части и кабинете ее начальника, коридорах, комнате отдыха, кабинете руководителя оперативного отдела, кабинете телефона доверия и ряде других.

По большей части работы косметические: замена потолков, полов и обоев, светильников, розеток, дверей, деревянных окон пластиковые. В оперативном зале и некоторых коридорах планируется отделка венецианской штукатуркой. Заменят и сантехнику.

Бронешторы установят на четырех окнах: в комнате оперативного дежурного, в коридоре, комнате отдыха и разогрева пищи, санузле дежурной части. Проемы можно будет зашторить листовой сталью толщиной 6 мм. В них будут бойницы — отверстия 70 на 200 мм.

Напомним, ранее стало известно, что на окнах здания правительства Алтайского края за полмиллиона рублей установят броню.

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