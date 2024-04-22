В 2024 году Пасху отмечают 5 мая. Страстная седмица предшествует этой дате и начинается в понедельник, 22 апреля.

Традиции в Великий понедельник

В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.

С этого дня начинается подготовка к встрече святого Воскресения.

Люди убирали в доме, мыли полы, белили стены, выбрасывали ненужное и поломанное, приводили в порядок скотину.

В этот день стоит много времени уделить чтению Библии, а также ограничить увеселительные мероприятия. В целом вся неделя должна пройти без такого рода событий.

Цветение. Весна. СС0

Что нельзя делать в Великий понедельник

10 апреля категорически запрещено ссориться и выяснять отношения - это могло привести к пожизненному разладу или разводу в случае с супругами.

Страстная неделя — самая строгая в году, поэтому стоит забыть про развлечения и веселье.

В Великий Понедельник нужно соблюдать Великий пост — многие также стараются придерживаться принципа сухоядения и ограничивают себя в растительном масле. Также стоит ограничить просмотр ТВ и время в интернете.

Весна. Горы. unsplash.com

Народные приметы на 10 апреля

Плохая примета увидеть собаку – люди готовились к тоске и грусти, а кошка сулила богатство и прибыль.

Птица, подлетевшая к окну, предвещала приятные новости и знакомства.

На смерть близких родственников, по приметам, указывал хромой или косой человек.

Чистое и солнечное небо с утра указывало, что все браки в году будут счастливыми.

Если этот день теплый и солнечный – быть хорошему урожаю.

Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, – будешь молодым и богатым.

Самое важное - в нашем Telegram-канале