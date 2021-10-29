Завод «СибТара» — единственное торгово-производственное предприятие Алтайского края, выпускающее экологичную упаковку для яиц, и один из крупнейших производителей продукции из гофрокартона в Сибири. А еще «СибТара» с заботой относится и к экологии региона. Завод является флагманом края по сбору и переработке макулатуры. Сегодня, 29 октября, компании исполняется 24 года!

Четверть века — солидный возраст. На протяжении десятилетий предприятие не раз проходило проверку на прочность. Завод не просто выстоял на ветру социальных и экономических потрясений, он уже многого достиг и планирует добиться гораздо большего, чтобы так же уверенно удерживать лидерские позиции на рынке.

Команде профессионалов «СибТары» мы пожелаем крепкого здоровья, финансового благополучия, взаимопонимания и успехов в этой перспективной деятельности. С праздником!

Хотите узнать, какой путь проходит макулатура, прежде чем получить «вторую жизнь» и стать упаковкой под яйцо? Или как начать «с себя» сохранение экологии нашей планеты? А, может, вы в поисках работы? Обо всем этом и многом другом — в инстаграме @sibtara. А еще всем подписчикам аккаунта @sibtara + 1 рубль за каждый килограмм сдаваемой макулатуры!

ООО «Компания Сибтара»

Барнаул, пр-т Космонавтов, 6ж

Барнаул, ул. Малахова, ½

@sibtara, сибтара.рф