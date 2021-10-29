Четверть века — солидный возраст. На протяжении десятилетий предприятие не раз проходило проверку на прочность. Завод не просто выстоял на ветру социальных и экономических потрясений, он уже многого достиг и планирует добиться гораздо большего, чтобы так же уверенно удерживать лидерские позиции на рынке.
Команде профессионалов «СибТары» мы пожелаем крепкого здоровья, финансового благополучия, взаимопонимания и успехов в этой перспективной деятельности. С праздником!
Хотите узнать, какой путь проходит макулатура, прежде чем получить «вторую жизнь» и стать упаковкой под яйцо? Или как начать «с себя» сохранение экологии нашей планеты? А, может, вы в поисках работы? Обо всем этом и многом другом — в инстаграме @sibtara. А еще всем подписчикам аккаунта @sibtara + 1 рубль за каждый килограмм сдаваемой макулатуры!
ООО «Компания Сибтара»
Барнаул, пр-т Космонавтов, 6ж
Барнаул, ул. Малахова, ½