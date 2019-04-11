Народные приметы 11 апреля. Что нужно сделать на Берещенье

Берещенье. Народные традиции 11 апреля
Название народного праздника появилось из-за традиции 11 апреля собирать березовый сок, пишет hollydays.ru. Считалось, что в этот день он обладает особой силой.
К березе предки относились почтительно. Это дерево символизировало женское начало, заботу, здоровье.
С березой было связано много поверий. Например, что если ветку воткнуть в крышу дома, она обережет от молнии.
11 апреля предки обязательно ходили в березовую рощу, чтобы послушать деревья. Так определяли, началось ли движение сока. Каждая семья заготавливала березовый сок. Из него готовили сбитни, добавляя приправы и мед. Кроме того, считалось, что свежий березовый сок придает сил и очищает организм.
Народные приметы на 11 апреля 2019 года
- Ливень на Берещенье — к хорошему урожаю овса.
- Если 11 апреля гремит гром, это предвещает похолодание.
- С запада идут перистые облака, а горизонт чистый — к ненастью.
- Если 11 апреля с берез активно идет сок, стоит ждать ненастное лето.
- Гуси, которые вышли на лед на Берещенье, предвещают скорое потепление.