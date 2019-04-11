Народные приметы 11 апреля. Что нужно сделать на Берещенье

Берещенье — народный праздник 11 апреля 2019 года. По-другому его называли «День березы» и «Весенняя берёзка». Рассказываем, с какими традициями связано Берещенье и что по народным поверьям нужно сделать 11 апреля.

Берещенье. Народные традиции 11 апреля

Название народного праздника появилось из-за традиции 11 апреля собирать березовый сок, пишет hollydays.ru. Считалось, что в этот день он обладает особой силой.

К березе предки относились почтительно. Это дерево символизировало женское начало, заботу, здоровье.

С березой было связано много поверий. Например, что если ветку воткнуть в крышу дома, она обережет от молнии.

11 апреля предки обязательно ходили в березовую рощу, чтобы послушать деревья. Так определяли, началось ли движение сока. Каждая семья заготавливала березовый сок. Из него готовили сбитни, добавляя приправы и мед. Кроме того, считалось, что свежий березовый сок придает сил и очищает организм.

Березы. Закат. Река СС0

Народные приметы на 11 апреля 2019 года