Народные приметы 8 апреля. Как на Гавриила Благовеста предсказывали погоду на лето и весну

Гавриил Благовест — народный праздник 8 апреля 2019 года. По-другому его называют «Благовестник», «День Архангела Гавриила» и «Гавриил — выверни оглобли». Рассказываем, откуда взялись такие названия и с какими народными поверьями связано 8 апреля.

Гавриил Благовест. Народные традиции 8 апреля

Православная церковь 8 апреля празднует Собор архангела Гавриила. В Ветхом и Новом завете он предстает посланником Божьим, тем, кто открывает людям его волю, пишет pravmir.ru. В народе архангела простодушно прозвали «Гавриил Благовест», сообщает hollydays.ru.

Накануне, 7 апреля верующие праздновали Благовещение. В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что на нее сойдет Святой дух, и она станет матерью Сына Божьего, который будет спасителем всего мира.

8 апреля предки надолго убирали сбрую от саней. Отсюда прозвище «Гавриил — выверни оглобли».

Женщины, которые пряли, старались к этому дню закончить намеченные работы. Считалось, что потом нитка будет некачественной. Ведь вскоре начинались полевые работы, у женщин появлялось множество дел. Они хотели все успеть, торопились, и нить получалась неравномерной.

8 апреля предки пытались прогнозировать погоду на весну и лето. Заморозки предвещали холодную, затяжную весну и грибное лето. Особенно хорошим должен был быть урожай груздей.

Весна. Март. Михаил Хаустов

Народные приметы на 8 апреля 2019 года