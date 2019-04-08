Народные приметы 8 апреля. Как на Гавриила Благовеста предсказывали погоду на лето и весну

Гавриил Благовест. Народные традиции 8 апреля
Православная церковь 8 апреля празднует Собор архангела Гавриила. В Ветхом и Новом завете он предстает посланником Божьим, тем, кто открывает людям его волю, пишет pravmir.ru. В народе архангела простодушно прозвали «Гавриил Благовест», сообщает hollydays.ru.
Накануне, 7 апреля верующие праздновали Благовещение. В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что на нее сойдет Святой дух, и она станет матерью Сына Божьего, который будет спасителем всего мира.
8 апреля предки надолго убирали сбрую от саней. Отсюда прозвище «Гавриил — выверни оглобли».
Женщины, которые пряли, старались к этому дню закончить намеченные работы. Считалось, что потом нитка будет некачественной. Ведь вскоре начинались полевые работы, у женщин появлялось множество дел. Они хотели все успеть, торопились, и нить получалась неравномерной.
8 апреля предки пытались прогнозировать погоду на весну и лето. Заморозки предвещали холодную, затяжную весну и грибное лето. Особенно хорошим должен был быть урожай груздей.
Народные приметы на 8 апреля 2019 года
- Если распустила цвет черемуха, то можно будет сажать ранний картофель.
- Считалось, какая погода в день архангела Гавриила, такая будет и через полгода — 8 октября.
- Если солнце на заре 8 апреля было ясным и белым, то снега больше не будет. А если он еще лежит на крышах, то скорее всего пролежит еще около месяца.