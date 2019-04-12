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Жизнь

Народные приметы 12 апреля. Как на Ивана Лествичника предсказывали погоду на лето

Иван Лествичник — народный праздник 12 апреля 2019 года. Еще можно встретить название «Иоанн Лествичник». Рассказываем, с какими традициями связан этот день и как 12 апреля по народным приметам предсказывали погоду на лето.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Иван Лествичник. Народные традиции 12 апреля

12 апреля в церковном календаре — день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Святой получил такое прозвище, потому что его главная книга называется «Лествицы». В переводе со старославянского это значит «лестница», пишет hollydays.ru.

Отсюда и самая известная традиция дня — печь хлебцы в виде лесенки. Считалось, что каждый член семьи должен съесть кусочек этой выпечки, и тогда всем хватит здоровья на целый год.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Народные приметы на 12 апреля 2019 года

  • Если на Ивана Лествичника зацвели одуванчики, то лето будет коротким.
  • Если 12 апреля на ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть — значит, лето будет засушливым.
  • Цветущая черешня означает, что пришло время сеять свеклу и кукурузу.
  • В день Ивана Лествичника смотрят на птичьи гнезда. Если их больше на южной стороне, то стоит ждать холодное лето.
  • Если 12 апреля дикие гуси летают высоко, это предвещает дождливую весну и лето.
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