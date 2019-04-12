Народные приметы 12 апреля. Как на Ивана Лествичника предсказывали погоду на лето

Иван Лествичник. Народные традиции 12 апреля
12 апреля в церковном календаре — день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Святой получил такое прозвище, потому что его главная книга называется «Лествицы». В переводе со старославянского это значит «лестница», пишет hollydays.ru.
Отсюда и самая известная традиция дня — печь хлебцы в виде лесенки. Считалось, что каждый член семьи должен съесть кусочек этой выпечки, и тогда всем хватит здоровья на целый год.
Цветы. Весна.
СС0
Народные приметы на 12 апреля 2019 года
- Если на Ивана Лествичника зацвели одуванчики, то лето будет коротким.
- Если 12 апреля на ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть — значит, лето будет засушливым.
- Цветущая черешня означает, что пришло время сеять свеклу и кукурузу.
- В день Ивана Лествичника смотрят на птичьи гнезда. Если их больше на южной стороне, то стоит ждать холодное лето.
- Если 12 апреля дикие гуси летают высоко, это предвещает дождливую весну и лето.