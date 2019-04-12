Народные приметы 12 апреля. Как на Ивана Лествичника предсказывали погоду на лето

Иван Лествичник — народный праздник 12 апреля 2019 года. Еще можно встретить название «Иоанн Лествичник». Рассказываем, с какими традициями связан этот день и как 12 апреля по народным приметам предсказывали погоду на лето.

Иван Лествичник. Народные традиции 12 апреля

12 апреля в церковном календаре — день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Святой получил такое прозвище, потому что его главная книга называется «Лествицы». В переводе со старославянского это значит «лестница», пишет hollydays.ru.

Отсюда и самая известная традиция дня — печь хлебцы в виде лесенки. Считалось, что каждый член семьи должен съесть кусочек этой выпечки, и тогда всем хватит здоровья на целый год.

Цветы. Весна. СС0

Народные приметы на 12 апреля 2019 года