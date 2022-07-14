Народные приметы в День Кузьмы и Демьяна. Что как провести 14 июля

14 июля проходит народный праздник Летние Кузьминки и православный день Кузьмы и Демьяна. Другое название праздника — Девичий (бабий) день. Как провести этот день — в нашем материале.

Что можно делать в День Кузьмы и Демьяна

Летние Кузьминки считаются женским праздником. По традиции, женщины устраивали не работали и устраивали девичник, на который мужчинам запрещалось приходить.

Также в этот день принято ходить в церковь, чтобы помолиться святым Дамиану и Косме. При жизни они обладали даром целительства.

Женщины во время посиделок варили варенье, готовили кашу и устраивали гулянья.

Еда. Каша. pixabay.com.

Что нельзя делать в Летние Кузьминки

Нельзя тратить много денег, делать крупные покупки.

А вот проявление экономии в такой день обеспечит семью достатком и благополучием в финансовой сфере.

У кузнецов сегодня праздник. Считается, что им нельзя работать, так как таким поведением они могут наслать сильный град, который побьёт посадки, повредит строения.

Град. barnaul insta.

Женщинам не стоит загружать себя работой, затевать уборку, большую стирку, ремонт, рукоделия и так далее — в будущем работы станет больше, а результат будет меньше.

Народные приметы на 14 июля