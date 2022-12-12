Народный выбор-2022. Отдайте свой голос за самого успешного топ-менеджера Алтайского края

В этом году премии исполняется 20 лет. По итогам прошедших Экспертных советов по отраслям сформировался список из 30 руководителей компаний и организаций, чьи имена вошли в лонг-лист номинантов «Менеджер 2022 года».
Предлагаем выбрать того, кто, по вашему мнению, в наибольшей степени достоин звания «Народный менеджер 2022 года». Голосование продлится с 12 по 18 декабря. Победитель будет объявлен 22 декабря.
Фамилии претендентов публикуются в алфавитном порядке. Результат голосования пользователь сможет увидеть после отправки голоса.
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