12 декабря
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Жизнь

Народный выбор-2022. Отдайте свой голос за самого успешного топ-менеджера Алтайского края

Издательский дом «Алтапресс» проводит рейтинговый опрос «Менеджер года» с 2002-го. Решением «Клуба чемпионов» победителю вручат награду. Кроме того, по многолетней традиции, на сайте altapress.ru проводится всенародное голосование.

Премия "Менеджер года-2022".
Премия "Менеджер года-2022".
Altapress.ru

В этом году премии исполняется 20 лет. По итогам прошедших Экспертных советов по отраслям сформировался список из 30 руководителей компаний и организаций, чьи имена вошли в лонг-лист номинантов «Менеджер 2022 года».

Предлагаем выбрать того, кто, по вашему мнению, в наибольшей степени достоин звания «Народный менеджер 2022 года». Голосование продлится с 12 по 18 декабря. Победитель будет объявлен 22 декабря.

Фамилии претендентов публикуются в алфавитном порядке. Результат голосования пользователь сможет увидеть после отправки голоса.

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