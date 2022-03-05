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Наталья Смирнова возглавила объединенный блок обслуживания и продаж банка «Открытие»

Наталья Смирнова, ранее возглавлявшая Блок клиентского сервиса, теперь будет отвечать также и за весь региональный бизнес банка «Открытие».

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова

В новый блок обслуживания и продаж войдут департамент сети, департамент корпоративных продаж, управление заботы о клиентах и подразделения клиентского сервиса. Задача Натальи Смирновой и команды — объединить физические каналы продаж и обслуживания и выстроить в них эффективную работу.

Наталья Смирнова имеет огромный опыт работы с клиентами. Под ее руководством за три года работы в «Открытии» был создан единый контакт-центр, появились система управления клиентским опытом и система мониторинга качества, Sky Office — подразделение по работе с клиентами малого бизнеса по всей России, также была запущена Ипотечная фабрика, которая полностью сопровождает сделки клиентов.

В настоящее время контакт-центр «Открытия» признан одним из лучших в России. В 2021 году банк «Открытие» стал победителем международного конкурса контакт-центров и клиентских сервисов ECCCSA и рейтинга клиентских впечатлений Сustomer Experience Culture Index.

До банка «Открытие» Наталья Смирнова работала в крупных российских банках, в том числе в МДМ-банке и ВТБ24. Прошла путь от оператора авторизационного центра до директора департамента клиентского обслуживания.

Наталья Смирнова,
руководитель блока обслуживания и продаж банка «Открытие»:

— Это назначение — серьёзный вызов, который я готова принять. Сложный и очень ответственный для меня этап совпал с новой экономической реальностью. И в этой реальности моя задача — поддержать бизнес в региональной сети и обеспечить его дальнейшее развитие. На первом месте для меня всегда были и будут люди. Поэтому вдохновлять, объединять и сплачивать команду — важнейшая часть моей работы на новом посту.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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