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Найден вирус, который разряжает смартфоны на Android

Специалисты по кибербезопасности компании Sophos обнаружили вредоносную программу для устройств на Android, из-за которой быстро разряжается аккумулятор. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на таблоид Mirror.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Вредоносную программу нашли в нескольких сервисах Google Play. Ее назвали Andr/Clickr-AD. Программа работала так: внутри зараженных приложений содержался кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам. Он работал вне зависимости от того, запущено приложение или нет. Постоянная активность приводила к быстрой разрядке аккумулятора.

Выяснилось, что заражены больше 20 приложений, скачанных около 2 млн раз. Сейчас зараженные программы удалены из Google Play.

Эксперты посоветовали обладателям смартфонов пользоваться антивирусами, а пострадавшим — вернуть заводские настройки (но в этом случае удалится и вся информация, хранящаяся на смартфоне).

Ранее altapress.ru сообщал, что в России может появиться платная регистрация мобильных телефонов и планшетов. Если устройство не будет зарегистрировано в базе данных, отечественным мобильным операторам будет запрещено его обслуживать.

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