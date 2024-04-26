«Не пешком за знаниями»: власти пообещали решить вопрос с подвозом учащихся тюменцевской школы

24 апреля на ежегодном отчете губернатора Алтайского края Виктора Томенко подвели итоги социально-экономического положения региона за прошедший год. Алтайские парламентарии заранее направляли вопросы, на которые хотели бы получить ответы. Многие из них касались сферы образования, в том числе принятых мер по организации подвоза детей к школам, расположенным в сельской местности.

Так фракция «Справедливая Россия — За правду» поинтересовалась количеством школ, где вопрос с подвозом детей в образовательные учреждения до сих пор не решен. Как рассказали в пресс-службе партии, депутаты получили ответ от властей, в котором сказано, что в крае действуют 652 школьных маршрута, и это позволяет организовать доставку школьников к месту обучения во всех муниципалитетах края в соответствии с потребностью.

Этот вопрос, как пояснили социалисты, был задан не случайно. К депутату Госдумы Александру Терентьеву поступили массовые обращения от жителей села Тюменцево, чьи дети, с их слов, вынуждены ходить в школу по несколько километров, тратя на дорогу по часу и более. Согласно же статистике, предоставленной думцу администрацией района, в муниципалитете организованы семь маршрутов для подвоза 68 детей между поселениями, этим занимаются девять автобусов.

Пресс-служба регионального отделения добавляет, что фракция СРЗП получила ответ от чиновников, которые пообещали к следующему учебному году открыть еще два дополнительных маршрута внутри райцентра Тюменцевского района, и тогда местным школьникам не придется тратить час, чтобы дойти до школы за знаниями.

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