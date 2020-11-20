Не за «спасибо». Что предлагают кадровые службы барнаульцам в условиях пандемии

Во время пандемии работодатели по-новому посмотрели на интернет. К примеру, новых продавцов для розничных сетей теперь ищут с помощью Instagram и YouTube. Altapress.ru разбирался, как изменилась работа кадровых служб, чего хотят от работодателей барнаульцы и что они получают вместе с зарплатой.

Карьера. Бизнес. СС0

Как привлекают сотрудников и какие предлагают бонусы

Наталья Соколова , директор кадрового агентства «Delo»:

— Как мы ищем кандидатов для наших заказчиков: диджитал, таргетинг, работа с соцсетями и профильными площадками — это дает возможность выйти напрямую на нужных соискателей.

На мой взгляд, размещение вакансии и ожидание откликов на работных сайтах отмирает. Потому что рынок предложений сегодня намного выше, чем рынок спроса. Потребность в персонале возросла. Хотя у многих моих заказчиков-работодателей есть обратная иллюзия: им кажется, что рынок труда наводнили ценные и недорогие специалисты. Ничего подобного, по крайней мере в рекрутинге, я не наблюдаю. Может быть, в других сферах такие процессы есть.

Потенциальные сотрудники хотят стабильности и профессионального роста. Сегодня активный тренд на обучение: все стремятся получить новые знания, быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям, соответствовать ожиданиям компании. Поэтому многие спрашивают, есть ли корпоративное обучение или программы наставничества. Люди переживают, что из-за незнания что-то не получится и они снова останутся без работы.

И конечно, важны социальные гарантии — работодатель должен заботиться о сотрудниках. Также защищенность со стороны пенсионных накоплений — как ни странно, люди хотят побольше заработать себе на пенсию.

Менеджер по продажам — профессия на все времена. СС0

Дарья Запорожец , Leroy Merlin:

— Мы привлекаем брендом. В поиске помогают реклама и социальные сети.

Компания предлагает стандартный соцпакет, дополнительное медицинское страхование, софинансирование ипотеки. У нас есть корпоративный университет, который занимается обучением сотрудников, их вертикальным и горизонтальным развитием. Развита сеть корпоративных наставников и тренеров.

Из приятных мелочей — развоз сотрудников утром и вечером, льготное питание, спортзал. А еще — каждый сотрудник может быть акционером компании.

Алена Гурова , заместитель директора Службы персонала по вопросам подбора , обучения и корпоративной культуры Мария-ра:

— Мы используем большое количество каналов, чтобы выйти на свою целевую аудиторию. В зависимости от должности используем разные подходы. Если это бариста — используем таргетинг, контекстную рекламу, покупаем нативную рекламу у блогеров. У них же раньше использовали и просто рекламу, но отошли от этого: она не давала нужных результатов, была довольно навязчивой, а значит несколько отталкивающей.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Также ушли в видеопозиционирование в наших группах соцсетях, в YouTube. В TikTok пока не зашли — ищем людей чуть-чуть постарше. К примеру, самая «младшая» категория — бариста — это преимущественно студенты последних курсов, молодежь до 28 лет. Под каждую категорию мы обновили описание вакансий на нашем сайте — откликов стало больше.

Что касается бонусов, есть бесплатное обучение, в том числе и на развитие управленческих качеств. Также предоставляем карты лояльности, которые дают скидки на продукцию, форменную одежду, горячее питание за счет компании. У нас сильная корпоративная культура — мы проводим много социальных мероприятий.

Как пандемия изменила рынок труда

Дарья Запорожец , Leroy Merlin:

— Пандемия серьезно изменила рынок. Собеседования проводится в онлайн формате — это значит, что часть кандидатов отсекается. Вторая причина — не все рискуют устраиваться в компанию с большим потоком клиентов. Кто-то не хочет работать в торговом зале, где по пять тысяч человек в день проходит.

На собеседовании мы рассказываем, как происходит дезинфекция залов, под какой защитой сотрудники работают, сколько раз сдают тесты на ковид, как разводим потоки входа-выхода покупателей. Если человек видит, что это для него безопасно, он приходит.

Объект «Леруа Мерлен». архив компании «АЛЬКОН»

К нам стали приходить узкие специалисты — те, кто, может, к нам сначала и не хотел. Но они выбрали стабильности — во время карантина некоторые магазины конкурентов были закрыты. А вот количество студентов, специалистов склада и торгового зала уменьшилось.

На самом деле для нас мало что изменилось, по крайней мере в худшую сторону — потоков, желающих работать в магазине, никогда не было. Наоборот, мы ощутили прилив кандидатов из общепита и сферы красоты. Со временем, конечно, многие вернутся к своей сфере. Но нас это устраивает — в таких случаях заключались временные договоры.

Алена Гурова , заместитель директора Службы персонала по вопросам подбора , обучения и корпоративной культуры Мария-ра:

— Поток потенциальных сотрудников не уменьшился — к нам идут за стабильностью. И коронавирус эту потребность обострил.

В период пандемии организованы подработки в магазинах. Мы работаем в одной команде и это подтверждает наш девиз «Мы большая семья». У нас есть большая социальная программа в помощь тем, кто работает в магазинах. Они ежемесячно получают бонусы, которые могут потратить на покупки в сети. Это существенная помощь. А те, кто переболел ковидом, получают дополнительную поддержку в размере управленческого оклада.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Наталья Соколова , директор кадрового агентства «Delo»:

— Остро возросла потребность в стабильности. Люди, конечно, устали, напуганы. Это парализует. Сотрудники продолжают работать, даже если их уже не устраивают условия. До пандемии, они более охотно соглашались на собеседования, быстрее принимали решение, охотнее участвовали в конкурсах.

Сейчас многие мирятся со своим положением, просто застыв в режиме ожидания. За исключением, конечно, той активной прослойке людей, которые даже в кризис не боялись что-то менять.

Сегодня мои клиенты готовы идти на встречу и гибче подстраиваться под сотрудников. Если раньше работодатель чувствовал себя очень вольготно и диктовал условия, то сейчас он готов отталкиваться от ожиданий.

К примеру, недавно я закрывала вакансию маркетолога. Изначально заказчик хотел «человека в офисе». Я пыталась объяснить, что в этом нет смысла, проще и дешевле найти человека, который будет работать с проектом, как фрилансер. За полтора месяца я его убедила: взял команду фрилансеров, которая решила больший спектр задач, чем смог бы один штатный сотрудник.

Многим офисным работникам фриланс кажется очень соблазнительным. Свободные источники.

Люди активно почувствовали, что они могут спокойно и эффективно, а то и с большей эффективностью работать онлайн. Я прочувствовала это на себе: несколько месяцев закрывала вакансии из другого региона, хотя до этого проводила собеседование преимущественно в оффлайн. И это не повлияло на эффективность — половина клиентов не знала, что я находилась за тысячи километров от Барнаула.

Онлайн — тренд, который позволил работодателям уйти от ненужных затрат. Возрос спрос на диджитал и IT-специалистов, которые помогают оптимизировать эти процессы. Благодаря удаленке работодатели уходят от коммерческой недвижимости, больших пространств, которые они были вынуждены оплачивать.

Объем моих заказчиков не уменьшился. Возрос спрос на продажников, менеджеров, которые реализуют продукцию и услуги. Особенно это касается рынков, связанных с IT, строительством, инвестиционными компаниями, услугами, в том числе образовательными. Немного проседал общепит, но он быстро смог настроить бесконтактную доставку.

Честно, не заметила спада. Из-за пандемии у работодателей появилась возможность провести кадровые перестановки, на которые раньше не решались: избавиться от сотрудников, которые всегда тяготили, а сейчас и вовсе показали неэффективность.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».