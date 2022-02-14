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Небольшие подарки и путешествия: Россельхозбанк выяснил, как россияне хотели бы отпраздновать День святого Валентина

Почти половина россиян хотела бы получить в подарок на День святого Валентина что-то не очень дорогое, но со смыслом, а идеальным свиданием для 47% стало бы неожиданное путешествие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Россельхозбанком в преддверии Дня святого Валентина.

День святого Валентина.
День святого Валентина.
АО "Россельхозбанк"

В ходе исследования выяснилось, что отмечать День святого Валентина в 2022 году планируют лишь 21% респондентов, не будут праздновать 39%, заявили, что «в их паре каждый день вместе — это праздник» большинство — 40%.

При этом День святого Валентина все еще прочно ассоциируется у опрошенных с Днем влюбленных. Так, день свадьбы или начала отношений Днем влюбленных считают лишь 9%, День Петра и Февронии (День семьи, любви и верности, отмечается 8 июля) ассоциируют с влюбленностью 20% россиян, на ответ «Каждый прожитый вместе день» пришлось 24%, тогда как 47% отметили, что День влюбленных для них — это все же День святого Валентина.

Подарки и свидания

Опрос РСХБ подтвердил, что для россиян внимание в День святого Валентина важнее стоимости подарка. Более 40% респондентов ответили, что хотели бы получить подарок со смыслом, 25% пошли бы на романтическое свидание или отправились в путешествие, еще 20% придерживаются традиционных представлений и хотели бы, чтобы им вручили букет цветов или ювелирное украшение, и лишь 8% мечтают о дорогой технике.

Россельхозбанк также поинтересовался, как россияне представляют себе идеальное свидание. Выяснилось, что только 10% предпочли бы отправиться в ресторан, а 20% сходили бы в какое-то интересное место, расположенное в их городе. При этом 23% респондентов провели бы вечер с возлюбленными дома, организовав романтический ужин. Кстати, свежие продукты или даже готовые блюда для такого ужина можно заказать на маркетплейсе РСХБ Свое Родное — здесь представлена продукция фермеров со всей России с доставкой на дом.

Однако абсолютное большинство опрошенных — 47% - поделились страстью к приключениям, они бы отправились на свидание в путешествие-сюрприз. Такой подарок можно найти на платформе Свое За городом, где собраны лучшие агротуры России. Там есть как продолжительные, так и кратковременные туры, которые проще запланировать втайне от второй половинки.

АО «Россельхозбанк»

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