Неформально и удобно. В Барнауле открылся новый офис Сбера с интересными «фишками»

В Барнауле на пр. Ленина, 1а открыли второй офис Сбера в новом формате. Здесь необычно все — от униформы и рабочих мест сотрудников до набора услуг и форм сотрудничества с клиентом.

Первое, на что обращают внимание все, кто входят в офис, — совершенно иное внутреннее наполнение. Клиентов здесь встречает более открытое пространство без барьера, а сотрудники одеты в нестрогие джинсы и футболки. Это сразу настраивает на приветливый и неформальный лад.

Алла Косоухова,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

— Наш новый офис — это не только и не столько про услуги банка, сколько про новую атмосферу, новый формат обслуживания — в одном окне. Клиент может прийти, чтобы, например, оплатить коммунальные услуги. Но если во время обслуживания он захочет оформить кредитную карту, застраховать имущество, продлить вклад — все это получится сделать у того же сотрудника за одно посещение.

Офис Сбера в новом формате на пр. Ленина , 1а. Фото предоставлено пресс-службой Сбера.

Алла Косоухова отмечает, что в новом офисе все организовано с вниманием к потребностям и интересам клиента. Помимо общего более дружелюбного пространства и универсальных сотрудников, посетители будут приятно удивлены и другими «фишками».

Например, здесь есть фиджитал-полка, где понравившийся гаджет получится протестировать перед покупкой. Получить финансовые услуги можно через банкоматы нового формата. Благодаря технологии распознавания лиц, они способны обсуживать клиентов по улыбке и понимают голосовые команды.

На этой же площадке клиенты могут отправить или получить посылку через сервис СберЛогистика. Здесь даже оборудовали примерочную для тех, кто получает в доставке одежду или обувь.

Новый офис работает в ином режиме, чем другие. Его двери открыты с 10:00 до 20:00, шесть дней неделю, а в воскресенье клиентов обслуживают до 16:00. Это очень удобно: не надо отпрашиваться по «банковским делам» с работы или учебы, все можно решить вечером или в выходной день. В Сбере умеют приятно удивлять и радовать, отмечают клиенты нового офиса.