Неожиданное пополнение, жаркие праздники и дань уважения. Что произошло в Алтайском крае 8 мая

- Серьезный пожар на площади 120 кв. м произошел в многоквартирном деревянном доме в частном секторе. Открытое горение локализовали спустя 50 минут. Из здания эвакуировали семь газовых баллонов, не допустив взрыва. Погибших и пострадавших нет. О причине неизвестно.
- У лосей Малышки и Зевса из барнаульского зоопарка родились два лосенка. Но не только они порадовали город пополнением - приобретенная для зоопарка корова Маруся оказалась беременна уже во время покупки и подарила "Лесной сказке" теленка Трофима.
- Барнаульцы отлично проводят жаркие майские праздники. Горожане искупались в обновленном пруду Изумрудного парка, а еще покатались на роликах, самокатах, поели мороженое, поплавали на катамаранах и лодках и послушали восьмичасовой концерт от разных групп.
- Астрофотограф специально приехал в Барнаул, чтобы запечатлеть полет МКС. В Новосибирске слишком плохая видимость из-за пожаров, зато в Барнауле - минимальная дистанция до МКС, 470 км против 560 км в Новосибирске. Получились отличные снимки.
- Барнаульцы позагорали и даже искупались в Оби, несмотря на то, что купальный сезон собираются открывать только 1 июня. Тем более, температура воды в Оби составляла 8,7 градусов.
- Представители творческой молодежи Алтайского края поздравили ветеранов с Днем Победы во дворах Барнаула. Для тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда исполнили песни военных лет, выразили искреннюю благодарность и вручили цветы.
- Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск. Мужчина за рулем не уступил дорогу и врезался в другой автомобиль. В итоге пассажирам "нарушителя", в том числе трои детям, пришлось обратиться в больницу с травмами. К счастью, госпитализация никому не понадобилась.
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