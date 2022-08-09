Несмотря на all inclusive: россияне покупают в Турции еду в четыре раза чаще чем одежду

Россельхозбанк проанализировал транзакционную активность россиян по картам «Мир» и «Мир"-UnionPay в одном из самых популярных туристических регионов — Турции. За последний весенний месяц и первые два месяца лета 2022 года наблюдается повышенный интерес россиян к снятию наличных на территории Турции, а также к оплате продуктов питания в местных магазинах и ресторанах. При этом большая часть транзакций в регионе проведена по кобейджинговым картам «Мир"-UnionPay.

За май, июнь и июль 2022 года четверть (25%) от всех операций по картам РСХБ платежной системы «Мир», совершенных в регионах Турции, приходится на снятие наличных денег в банкоматах. При этом 23% транзакций по картам — траты в продовольственных магазинах и супермаркетах, а 10% - в ресторанах. Кроме того, в топ-10 по объему и частоте транзакций входят оплата гостиниц и курортов, траты в аптеках, а также в магазинах одежды и аксессуаров (на эти категории приходится 7% всех транзакций). Общий объем трат по картам «Мир» превысил 144 млн рублей.

При этом в регионах Турции карты «Мир"-UnionPay» пользуются у россиян большей популярностью, чем обычные карты платежной системы «Мир»: операции по кобейджинговым картам проводятся на 7% чаще, а объем транзакций по ним в 2,4 раза больше. Это объясняется расширенным функционалом кобейджинговых карт и широким охватом торговых точек в Турции китайской платежной системой.

«Услуга снятия наличных с российских карт „Мир“ стала самой популярной среди наших клиентов, сейчас она доступна в более, чем половине банкоматов Турции. При чем наибольшая часть таких банкоматов находится на юге и западе страны — в наиболее „туристических“ регионах. Число торговых точек, оснащенных платежными терминалами, в которых можно расплатиться картами „Мир“, сейчас динамично растёт, поскольку подобная опция является конкурентным преимуществом для предпринимателей в курортных регионах страны», — отметил официальный представитель Россельхозбанка Глеб Дворецкий.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Расчеты по картам этой платежной системы производятся в рублях. К выпуску доступны кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт».

Россельхозбанк также предлагает клиентам, планирующим поездку за рубеж, оформить кобейджинговую карту «Мир"-UnionPay. Можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США.

Заявку на выпуск карты «Мир» и «Мир"-UnionPay можно подать через мобильное приложение и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям кредитных и дебетовых кобейджинговых карт доступны скидки и акции. Подробную информацию можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

* all inclusive (англ.) — все включено

АО «Россельхозбанк»