Ночью в Алтайском крае будет сильный мороз

12 ноября ночью в Алтайском крае ударит сильный мороз. Днем тоже будет холодно, сообщает алтайский ЦГМС.

В Алтайском крае

По прогнозам синоптиков, ночью в Алтайском крае температура опустится до -22 … -27, местами в западных районах −15…−20 градусов. В отдельных районах обещают снег, местами изморозь, в утренние часы туман, на дорогах гололедица.

Днем потеплеет до -8 … -13 градусов, местами будет до -18 градусов. Синоптики прогнозируют в отдельных районах снег, местами изморозь, в утренние часы туман, на дорогах гололедица.

В Барнауле

Ночью в городе будет -22 … -24 градуса, в конце ночи возможен снег, на дорогах гололедица.

Днем воздух прогреется до -12 … -14 градусов.