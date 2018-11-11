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Ночью в Алтайском крае будет сильный мороз

12 ноября ночью в Алтайском крае ударит сильный мороз. Днем тоже будет холодно, сообщает алтайский ЦГМС.

Иней. Мороз.
Иней. Мороз.
СС0

В Алтайском крае

По прогнозам синоптиков, ночью в Алтайском крае температура опустится до -22 … -27, местами в западных районах −15…−20 градусов. В отдельных районах обещают снег, местами изморозь, в утренние часы туман, на дорогах гололедица.

Днем потеплеет до -8 … -13 градусов, местами будет до -18 градусов. Синоптики прогнозируют в отдельных районах снег, местами изморозь, в утренние часы туман, на дорогах гололедица.

В Барнауле

Ночью в городе будет -22 … -24 градуса, в конце ночи возможен снег, на дорогах гололедица.

Днем воздух прогреется до -12 … -14 градусов.

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