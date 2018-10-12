Новая электролаборатория на службе у тепловых сетей Барнаула

В техническом автопарке теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле пополнение — новая мобильная электрическая лаборатория высоковольтных испытаний «САУРА» . Специализированный автомобиль, скомплектованный на базе «ГАЗон Next», энергетики будут использовать для испытаний силовых кабельных линий 6 и 10 кВ и поиска мест их повреждения. Альтернативных устройств для обслуживания подобных технических объектов не существует.

Высоковольтные кабельные линии идут от подстанций энергоснабжающих организаций к перекачивающим насосным станциям, которые участвуют в поддержании необходимого гидравлического режима тепловых сетей.

Процесс поиска повреждений на кабельных линиях с таким современным комплексом происходит намного эффективнее и быстрее, что позволяет повысить надежность работы насосных станций и исключить возникновение аварийных ситуаций у потребителей в результате перебоев в работе оборудования.

Сергей Шабалин,

начальник электрического цеха барнаульского теплосетевого подразделения СГК:

Предыдущая лаборатория выработала свой ресурс, мощности установки не хватало для обнаружения повреждений особенно на протяженных кабельных линиях, что не позволяло проводить высоковольтные испытания в полном объеме и в соответствии с современными требованиями. Преимущество лаборатории новой модификации «САУРА» заключается в том, что она позволяет более оперативно находить места повреждений и в сложных случаях не прибегать к привлечению сторонних организаций.

Система управления лабораторией представляет собой программно-аппаратный комплекс, с помощью которого осуществляется контроль и управление всеми функциями лаборатории. Кроме того, она оснащена дополнительным источником электропитания — автономной бензиновой электростанцией для обеспечения автономной работы оборудования.

Ввиду специфики работы теплоэнергетиков, альтернативы новой лаборатории просто нет, без нее невозможно эксплуатировать высоковольтное оборудование и кабельные линии. Важно и то, что укомплектована машина не только исходя из потребностей энергетиков, но и с учетом требований техники безопасности, в том числе, промышленной и дорожной.