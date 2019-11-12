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Жизнь

Новый год — 2020. Ой, чувствую я, девки! Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего телешоу

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, перенес приступ плохого самочувствия на съемках новогоднего телешоу «Привіт, 20-ті!», пишет Iinfo24.ru.

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СС0

Данилко приехал на съемки в заметно плохом состоянии — он был бледен, его поддерживали охранники. На сцене он разговаривал с усилием, а после каждого номера, в котором участвовал, вынужден был возвращаться в гримерку и переодеваться, так как его костюмы за это время были мокры.

После завершения съемок 46-летний Данилко закрылся в гримерке и не выходил. Потом его представитель рассказал журналистам, что артист перенес «блокаду сердца» — резкое сокращение сердечного ритма, — поэтому врачи «обкололи его препаратами».

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