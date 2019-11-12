Данилко приехал на съемки в заметно плохом состоянии — он был бледен, его поддерживали охранники. На сцене он разговаривал с усилием, а после каждого номера, в котором участвовал, вынужден был возвращаться в гримерку и переодеваться, так как его костюмы за это время были мокры.

После завершения съемок 46-летний Данилко закрылся в гримерке и не выходил. Потом его представитель рассказал журналистам, что артист перенес «блокаду сердца» — резкое сокращение сердечного ритма, — поэтому врачи «обкололи его препаратами».