За летний период помещение химического класса заметно преобразилось — там появились новые окна, был сделан ремонт, организована лабораторная зона, подведена вода к рабочим столам. В кабинете и лаборантской разместились два вытяжных шкафа. Для ребят приобрели проектор и интерактивный экран, 15 единиц цифровых лабораторий и микролабораторий, наборы для внеурочной деятельности по химии «Юный химик», комплекты для государственной итоговой аттестации, а также оборудование и реактивы для учителя.
На открытии класса учитель химии Евгения Комарова продемонстрировала гостям несколько химических опытов с новым оборудованием. Одним из самых зрелищных стал опыт с разложением дихромата аммония или, как его называют химики, «вулкана». Горка ярко-оранжевого аммония после того, как его поджигают, напоминает извержение вулкана. Благодаря современной цифровой лаборатории теперь школьники смогут не только увидеть внешнюю картину опыта, но и изучить внутренние процессы через температурные изменения, которые фиксирует датчик и передает данные на интерактивный экран.
Максим Новов,
директор рубцовского подразделения СГК:
Всегда приятно видеть детей, которые увлечены учёбой и с удовольствием занимаются точными науками. Это будущие специалисты. Для качественного получения знаний, школьники должны подкреплять теоретическую базу — практической. Мы будем приглашать воспитанников гимназии «Планета детства» для знакомства с нашим предприятием. Сегодня дети начинают свою научную деятельность еще в школе. Надеемся, что наш подарок в виде этой химической лаборатории поможет юным исследователям достичь больших высот в изучении этой интереснейшей дисциплины.
Всё оборудование для химической лаборатории было привезено из Барнаула. Его подбором занимались педагоги гимназии с учётом последних требований государственных образовательных стандартов.
Елена Шинкоренко,
директор гимназии «Планета детства»:
Мы торопились закончить все работы в химическом классе до начала учебного года, чтобы современное учебное пространство стало подарком нашим ученикам ко Дню знаний. К счастью, всё успели и даже попробовали новое оборудование в деле. Спасибо энергетикам за поддержку этого важного проекта.