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4 сентября
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Новый класс химии — к новому учебному году

31 августа в рубцовской гимназии «Планета детства», над которой в этом году взяла шефство Сибирская генерирующая компания, был открыт обновленный химический класс. На создание современной школьной химической лаборатории энергетики направили 700 000 рублей.

За летний период помещение химического класса заметно преобразилось — там появились новые окна, был сделан ремонт, организована лабораторная зона, подведена вода к рабочим столам. В кабинете и лаборантской разместились два вытяжных шкафа. Для ребят приобрели проектор и интерактивный экран, 15 единиц цифровых лабораторий и микролабораторий, наборы для внеурочной деятельности по химии «Юный химик», комплекты для государственной итоговой аттестации, а также оборудование и реактивы для учителя.

На открытии класса учитель химии Евгения Комарова продемонстрировала гостям несколько химических опытов с новым оборудованием. Одним из самых зрелищных стал опыт с разложением дихромата аммония или, как его называют химики, «вулкана». Горка ярко-оранжевого аммония после того, как его поджигают, напоминает извержение вулкана. Благодаря современной цифровой лаборатории теперь школьники смогут не только увидеть внешнюю картину опыта, но и изучить внутренние процессы через температурные изменения, которые фиксирует датчик и передает данные на интерактивный экран.

Максим Новов,
директор рубцовского подразделения СГК:

Всегда приятно видеть детей, которые увлечены учёбой и с удовольствием занимаются точными науками. Это будущие специалисты. Для качественного получения знаний, школьники должны подкреплять теоретическую базу — практической. Мы будем приглашать воспитанников гимназии «Планета детства» для знакомства с нашим предприятием. Сегодня дети начинают свою научную деятельность еще в школе. Надеемся, что наш подарок в виде этой химической лаборатории поможет юным исследователям достичь больших высот в изучении этой интереснейшей дисциплины.

Всё оборудование для химической лаборатории было привезено из Барнаула. Его подбором занимались педагоги гимназии с учётом последних требований государственных образовательных стандартов.

Елена Шинкоренко,
директор гимназии «Планета детства»:

Мы торопились закончить все работы в химическом классе до начала учебного года, чтобы современное учебное пространство стало подарком нашим ученикам ко Дню знаний. К счастью, всё успели и даже попробовали новое оборудование в деле. Спасибо энергетикам за поддержку этого важного проекта.

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