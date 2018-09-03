31 августа в рубцовской гимназии «Планета детства», над которой в этом году взяла шефство Сибирская генерирующая компания , был открыт обновленный химический класс. На создание современной школьной химической лаборатории энергетики направили 700 000 рублей.

За летний период помещение химического класса заметно преобразилось — там появились новые окна, был сделан ремонт, организована лабораторная зона, подведена вода к рабочим столам. В кабинете и лаборантской разместились два вытяжных шкафа. Для ребят приобрели проектор и интерактивный экран, 15 единиц цифровых лабораторий и микролабораторий, наборы для внеурочной деятельности по химии «Юный химик», комплекты для государственной итоговой аттестации, а также оборудование и реактивы для учителя.

На открытии класса учитель химии Евгения Комарова продемонстрировала гостям несколько химических опытов с новым оборудованием. Одним из самых зрелищных стал опыт с разложением дихромата аммония или, как его называют химики, «вулкана». Горка ярко-оранжевого аммония после того, как его поджигают, напоминает извержение вулкана. Благодаря современной цифровой лаборатории теперь школьники смогут не только увидеть внешнюю картину опыта, но и изучить внутренние процессы через температурные изменения, которые фиксирует датчик и передает данные на интерактивный экран.

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения СГК:

Всегда приятно видеть детей, которые увлечены учёбой и с удовольствием занимаются точными науками. Это будущие специалисты. Для качественного получения знаний, школьники должны подкреплять теоретическую базу — практической. Мы будем приглашать воспитанников гимназии «Планета детства» для знакомства с нашим предприятием. Сегодня дети начинают свою научную деятельность еще в школе. Надеемся, что наш подарок в виде этой химической лаборатории поможет юным исследователям достичь больших высот в изучении этой интереснейшей дисциплины.

Всё оборудование для химической лаборатории было привезено из Барнаула. Его подбором занимались педагоги гимназии с учётом последних требований государственных образовательных стандартов.

Елена Шинкоренко,

директор гимназии «Планета детства»: