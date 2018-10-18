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Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор»

Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в экстремальной командообразующей игре «Ночной дозор», которую организовал союз молодежи завода.

Победители "Ночного дозора".
Победители "Ночного дозора".
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

Фоторепортаж об игре смотрите по ссылке.

Команды выполнили задания по спортивному ориентированию, геокешингу, упражнения на абстрактное и логическое мышление. На улицах Заринска и прилегающих к городу территориях участников встречали агенты с вопросами и головоломками. Но чтобы определить местонахождение агента, необходимо было расшифровать специальный код. Учитывали время выполнения задания.

Первое место завоевала команда углеподготовительного цеха. На втором — команда коксового отделения № 1 и дирекции по персоналу. На третьем — сборная заводоуправления, коксового цеха и группы по развитию производственной системы.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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