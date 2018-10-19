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Новосибирская пенсионерка передала местному министру веревку и мыло

Новосибирская пенсионерка передал местному министру труда и социального развития Ярославу Фролову подарочный набор, в который входят веревка, мыло соль и спички. Все это местная жительница купила за 89 рублей, на которые в области собираются повысить прожиточный минимум пенсионерам.

"Подарок" для новосибирского министра от пенсионерки.
"Подарок" для новосибирского министра от пенсионерки.
"Гражданский патруль".

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», — передает слова пенсионерки общественная организация «Гражданский патруль», которая поддержала акцию.

Ее представитель рассказала Тайге. инфо, что на проходной администрации отказались принять подарок. Однако пенсионерка передела посылку через сотрудника министерства.

Перед этим новосибирское правительство одобрило законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год и увеличило показатель на 89 рублей. Документ нужен для установления социальных доплат к пенсиям.

Документ внесен в заксобрание, его рассмотрят на сессии 30 октября.

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