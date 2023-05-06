Новосибирское издание "Тайга.Инфо"** и Марию Певчих* признали иноагентами

Министерство юстиции внесло новосибирское издание "Тайга инфо"**, Марию Певчих* и других и в реестр иноагентов. Об этом сообщают РИА Новости.

На сайте ведомства указано, что издание распространяло "материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Насчет Марии Певчих* в ведомстве заявили, что она "распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России". Также указано, что она призывала к свержению действующей власти.

Помимо них в реестр попали общественно-политическое движение "Мягкая сила"**, "Кризисная группа СК SOS"** (North Caucasus SOS Crisis Group**) и общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб"**.

Ранее Минюст РФ признал Семена Слепакова* иностранным агентом.

* - признан иноагентом.

** - запрещенная в России организация-иноагент.