Новосибирское издание "Тайга.Инфо"** и Марию Певчих* признали иноагентами

На сайте ведомства указано, что издание распространяло "материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».
Насчет Марии Певчих* в ведомстве заявили, что она "распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России". Также указано, что она призывала к свержению действующей власти.
Помимо них в реестр попали общественно-политическое движение "Мягкая сила"**, "Кризисная группа СК SOS"** (North Caucasus SOS Crisis Group**) и общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб"**.
Ранее Минюст РФ признал Семена Слепакова* иностранным агентом.
* - признан иноагентом.
** - запрещенная в России организация-иноагент.