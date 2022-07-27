Новую линию освещения монтируют во Власихе по краевому проекту местных инициатив

В барнаульском селе Власиха идет реализация проекта по краевой программе поддержки местных инициатив. Напомним, в прошлом году граждане отдали предпочтение проекту по обустройству уличного освещения по улицам Рождественской, Изящной в микрорайоне Октябрьском села Власиха.

Длина новой линии электроосвещения составит 1880 метров. На двух улицах оборудуют 57 столбов со светильниками мощностью 56 ватт. Работы стартовали в середине июля.

Накануне глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских, депутаты БГД Юрий Ряполов, Лариса Белькова, а также представители дорожного комитета Барнаула встретились с инициативной группой жителей. Участники встречи проверили ход работ, обсудили сроки реализации проекта.

Новая линия освещения во Власихе. Фото предоставлено пресс-службой города Барнаула

Главный инженер МУП «Барнаулгорсвет» Александр Швецов пояснил: новая линия освещения будет присоединена к уже существующей, обслуживаемой за счет средств бюджета Барнаула. Эксплуатация и содержание будет осуществляться «Барнаулгорсветом». По его словам, фонари, что монтируют энергетики, высокой эффективности, освещенность улиц станет очень хорошей.

К обустройству нового освещения барнаульцы подключились дружно, откликнулись многие. По улицам, где сейчас рабочие монтируют новые уличные светильники, ходит общественный транспорт, школьные автобусы. Чтобы путь детей и взрослых, живущих в селе, стал безопаснее, инициативные жители собрали более 650 подписей за реализацию проекта. Общая стоимость проекта по освещению улиц Рождественской и Изящной составила 2,87 млн рублей, вклад со стороны жителей — 240 тысяч. рублей

-Участие в программе поддержки местных инициатив важно тем, что жители могут не только донести свои идеи до власти, но и принять участие в их реализации. Жители самостоятельно определили приоритет и выбрали обустройство освещения на двух улицах. Инициативное бюджетирование позволяет выразить свое мнение и определить степень своего участия в проекте. Так снимается социальное напряжение, выстраиваются партнерские отношения между властью и обществом, — прокомментировал Юрий Ряполов.

Сергей Татьянин подчеркнул:

Когда выбор сделан с участием населения, когда люди вложили свои финансы и труд, ценность проекта в их глазах повышается и отношение становится более бережливым.

— Свет на двух центральных улицах станет примером того, как за счет собственной инициативы сделать микрорайон лучше, — считает председатель местного ТОС Любовь Черкасская. — «Мы планируем продолжить участие в подобных механизмах софинансирования: Октябрьскому также нужны дороги».

Инициативное бюджетирование заключается в том, что непосредственное участие в проектах должны принимать местные жители. Они сами определяют, какие объекты нуждаются в благоустройстве в ближайшее время, принимают участие в реализации, контролируют ход работ. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта алтайпредлагай.рф.