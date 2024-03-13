Очное голосование за благоустройство общественных территорий пройдет в Барнауле 15 – 17 марта

Как сообщили в администрации краевой столицы, в эти даты в городе будут работать пункты для голосования, где будут находиться волонтеры. Они будут рассказывать жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.
Напомним, что в целом Алтайский край уже в четвертый раз принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.
Помимо очного голосования, которое пройдет 15 – 17 марта, также будет запущена процедура онлайн-голосования за благоустройство общественных зон, но оно будет организовано позже.
В целом в Барнауле будет 10 пунктов, где можно будет в очном формате проголосовать за территорию для благоустройства. Они будет расположены по следующим адресам:
- ул. Аванесова, 134;
- ул. Папанинцев, 115;
- ул. Молодежная, 51;
- ул. Георгия Исакова, 138;
- ул. Георгия Исакова, 206;
- ул. Взлетная, 85;
- ул. Солнечная Поляна, 51;
- ул. Юрина, 196;
- ул. Профинтерна, 32а;
- ул. Петра Сухова, 11.
Принять участие в голосовании сможет любой барнаулец, достигший 14-летнего возраста.
Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств:
Индустриальный район
- Площадь Маршала Жукова;
- Аллея «Малахитовая» (ул.50 лет СССР, 27а);
- Сквер, расположенный по ул.50 лет СССР, 29;
- Сквер «40-летия Победы» (ул. Георгиева, 32);
- Аллея по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул.Энтузиастов);
- Сквер «Победы» (ул.Новосибирской, 16в);
- Сиреневый бульвар;
- Аллея «Радужная» (по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);
- Зеленая зона, расположенная по ул.Лазурной, 4;
- Сквер «Кристалл» (ул. Малахова, 177е);
- Сквер по ул. Шумакова, 17а;
- Зеленая зона по ул. Малахова, 113;
- Зеленая зона по ул. Малахова, 116;
- Зеленая зона, расположенная по ул.Попова напротив дома №98 по ул.Антона Петрова;
- Территория, по адресу ул. Шумакова, 9.
Ленинский район
- Бульвар Медиков (ул. Юрина, 166а);
- Зеленая зона по ул. Юрина (от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна);
- Аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
- Зеленая зона по пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова);
- Зеленая зона по ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского до дома № 291 по ул. Юрина);
- Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по ул. Антона Петрова;
- Площадь Народная.
Октябрьский район
- Зеленая зона по ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
- Зеленая зона между домами №17, 19 по ул. Германа Титова;
- Обской бульвар;
- Зеленая зона по ул. Молодежной, 5;
- Сквер «Ротонда» (пр. Комсомольскому, 73);
- Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;
- Зеленый сквер (за пл.Октября).
Центральный район
- Сквер по ул. Аванесова (от пер.Пожарного до пер. Присягина);
- Демидовская площадь;
- Сквер Пушкина;
- Зеленая зона между домами №55а, 67 по пр. Красноармейскому.
Железнодорожный район
- Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному;
- Зеленая зона по ул.Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы им. В. М. Шукшина);
- Зеленая зона между домами №21 и 25 по пр. Строителей;
- Зеленая зона от дома №33 по пр. Строителей до пер.Ядринцева.
В рамках голосования барнаульцы также смогут выбрать понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Горожанам на выбор представят два эскизных проекта.
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