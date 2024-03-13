Очное голосование за благоустройство общественных территорий пройдет в Барнауле 15 – 17 марта

Жители Барнаула в период с 15 по 17 марта смогут принять участие в очном голосовании за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2025 году.

Жители Барнаула в период с 15 по 17 марта смогут принять участие в очном голосовании за благоустройство общественных территорий. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.