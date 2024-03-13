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Жизнь

Очное голосование за благоустройство общественных территорий пройдет в Барнауле 15 – 17 марта

Жители Барнаула в период с 15 по 17 марта смогут принять участие в очном голосовании за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2025 году.

Жители Барнаула в период с 15 по 17 марта смогут принять участие в очном голосовании за благоустройство общественных территорий.
Жители Барнаула в период с 15 по 17 марта смогут принять участие в очном голосовании за благоустройство общественных территорий.
Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Как сообщили в администрации краевой столицы, в эти даты в городе будут работать пункты для голосования, где будут находиться волонтеры. Они будут рассказывать жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект.

Напомним, что в целом Алтайский край уже в четвертый раз принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

Помимо очного голосования, которое пройдет 15 – 17 марта, также будет запущена процедура онлайн-голосования за благоустройство общественных зон, но оно будет организовано позже.

В целом в Барнауле будет 10 пунктов, где можно будет в очном формате проголосовать за территорию для благоустройства. Они будет расположены по следующим адресам:

  • ул. Аванесова, 134;
  • ул. Папанинцев, 115;
  • ул. Молодежная, 51;
  • ул. Георгия Исакова, 138;
  • ул. Георгия Исакова, 206;
  • ул. Взлетная, 85;
  • ул. Солнечная Поляна, 51;
  • ул. Юрина, 196;
  • ул. Профинтерна, 32а;
  • ул. Петра Сухова, 11.

Принять участие в голосовании сможет любой барнаулец, достигший 14-летнего возраста.

Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств:

Индустриальный район

  • Площадь Маршала Жукова;
  • Аллея «Малахитовая» (ул.50 лет СССР, 27а);
  • Сквер, расположенный по ул.50 лет СССР, 29;
  • Сквер «40-летия Победы» (ул. Георгиева, 32);
  • Аллея по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул.Энтузиастов);
  • Сквер «Победы» (ул.Новосибирской, 16в);
  • Сиреневый бульвар;
  • Аллея «Радужная» (по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев);
  • Зеленая зона, расположенная по ул.Лазурной, 4;
  • Сквер «Кристалл» (ул. Малахова, 177е);
  • Сквер по ул. Шумакова, 17а;
  • Зеленая зона по ул. Малахова, 113;
  • Зеленая зона по ул. Малахова, 116;
  • Зеленая зона, расположенная по ул.Попова напротив дома №98 по ул.Антона Петрова;
  • Территория, по адресу ул. Шумакова, 9.

Ленинский район

  • Бульвар Медиков (ул. Юрина, 166а);
  • Зеленая зона по ул. Юрина (от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна);
  • Аллея по ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова);
  • Зеленая зона по пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Попова);
  • Зеленая зона по ул. Юрина (от дома № 48 по ул. Островского до дома № 291 по ул. Юрина);
  • Зеленая зона, расположенная между домами №190, 194, 200 по ул. Антона Петрова;
  • Площадь Народная.

Октябрьский район

  • Зеленая зона по ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
  • Зеленая зона между домами №17, 19 по ул. Германа Титова;
  • Обской бульвар;
  • Зеленая зона по ул. Молодежной, 5;
  • Сквер «Ротонда» (пр. Комсомольскому, 73);
  • Сквер, расположенный в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й;
  • Зеленый сквер (за пл.Октября).

Центральный район

  • Сквер по ул. Аванесова (от пер.Пожарного до пер. Присягина);
  • Демидовская площадь;
  • Сквер Пушкина;
  • Зеленая зона между домами №55а, 67 по пр. Красноармейскому.

Железнодорожный район

  • Проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному;
  • Зеленая зона по ул.Молодежной, 15 (зеленая зона рядом с краевым театром драмы им. В. М. Шукшина);
  • Зеленая зона между домами №21 и 25 по пр. Строителей;
  • Зеленая зона от дома №33 по пр. Строителей до пер.Ядринцева.

В рамках голосования барнаульцы также смогут выбрать понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Горожанам на выбор представят два эскизных проекта.

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