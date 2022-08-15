Одна из ведущих алтайских компаний в сфере сельского хозяйства отметила 20-летие с танцами, акробатикой и бармен-шоу

«РУФ-2» — одна из ведущих алтайских компаний в сфере сельского хозяйства — отпраздновала 20-летий юбилей. Праздник стал поводом наградить лучших сотрудников, сказать собравшимся добрые и важные слова и просто отдохнуть в окружении соснового леса — прошел он в загородном комплексе «Золотая подкова».

Техника от компании «РУФ-2» работает на полях сельхозпредприятий и агрохолдингов два десятка лет. И все это время компания двигалась только вперед, извлекая уроки из кризисов, гибко реагируя на потребности и изменения рынка.

В чем сила компании? «В людях, которые трудятся и видят общие цели», — говорит директор компании Артур Кильтау. В чем ее цель? Выпускать технику, не уступающую по качеству, эффективности и работоспособности лучшим зарубежным аналогам. Директор говорит: цель достигнута.

20 лет назад компания начинала с малого: с покупки и перепродажи запчастей для сельхозтехники. Постепенно пришла к производству техники для сельского хозяйства и их качественному сервисному обслуживанию. В 2005 году здесь трудились только пятеро сотрудников. В 2022-м — уже 70.

Про работу своих конструкторов и отдела продаж представители компании пошутили: какие только акробатические трюки им ни приходилось совершать, чтобы добиться успеха. Между тем, успех есть, и это не шутка: в прошлом году выручка компании превысила полмиллиарда рублей.

Поздравить и вручить грамоты и благодарности сотрудникам «РУФ-2» от минпромэнерго края пришел замминистра Владимир Локтюшов, от Союза промышленников Алтая — исполнительный директор СПА Виктор Мещеряков.

Виктор Мещеряков , исполнительный директор СПА. Дмитрий Лямзин.

«Благодаря профессионализму вашего коллектива сельское хозяйство получает производительную технику, а на полях внедряются передовые технологии. Высокий уровень сервисного обслуживания и качественные запчасти к сельскохозяйственным машинам и агрегатам обеспечивают минимальный простой в сельхоз работах», — сказал Виктор Мещеряков.

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семёнов пришел поздравить от имени депутатов алтайского края.

Владимир Семёнов , председатель комитета по промышленности , предпринимательству и туризму АКЗС. Дмитрий Лямзин.

Как обычно, праздник не обошелся без неофициальной части — зажигательных танцев приглашенных артистов, трюков улыбчивых акробатов и даже бармен-шоу и игры «Что? Где? Когда?». Душевные поздравления прозвучали и от клиентов компании.

Что такое «РУФ-2» Предлагает технические средства , комплексы , прицепы для обработки почвы , перевозки и внесения удобрений , заготовки кормов , кормления животных.

комплексы прицепы для обработки почвы перевозки и внесения удобрений заготовки кормов кормления животных. Большой модельный ряд техники различных габаритов , производительности , комплектации.

производительности комплектации. Производственные площадки в Поспелихе ( рядом с машинно-испытательной станцией) и Барнауле.

рядом с машинно-испытательной станцией) и Барнауле. Административно-складское здание в Барнауле.

Имеет семь действующих патентов.

Участвует в импортозамещении: разработала компоненты , заменяющие импортные оси , редукторы , редукторные балки , рессоры.

заменяющие импортные оси редукторы редукторные балки рессоры. Выручка в 2021 году — 539 млн рублей.

Продано 109 единиц техники ( 2021 год).

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Сайт: www.ruf-2.ru

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