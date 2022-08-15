15 августа
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Жизнь

Одна из ведущих алтайских компаний в сфере сельского хозяйства отметила 20-летие с танцами, акробатикой и бармен-шоу

«РУФ-2» — одна из ведущих алтайских компаний в сфере сельского хозяйства — отпраздновала 20-летий юбилей. Праздник стал поводом наградить лучших сотрудников, сказать собравшимся добрые и важные слова и просто отдохнуть в окружении соснового леса — прошел он в загородном комплексе «Золотая подкова».

Компания «РУФ-2» отпраздновала 20-летий юбилей.
Компания «РУФ-2» отпраздновала 20-летий юбилей.
Дмитрий Лямзин.

Техника от компании «РУФ-2» работает на полях сельхозпредприятий и агрохолдингов два десятка лет. И все это время компания двигалась только вперед, извлекая уроки из кризисов, гибко реагируя на потребности и изменения рынка.

В чем сила компании? «В людях, которые трудятся и видят общие цели», — говорит директор компании Артур Кильтау. В чем ее цель? Выпускать технику, не уступающую по качеству, эффективности и работоспособности лучшим зарубежным аналогам. Директор говорит: цель достигнута.

20 лет назад компания начинала с малого: с покупки и перепродажи запчастей для сельхозтехники. Постепенно пришла к производству техники для сельского хозяйства и их качественному сервисному обслуживанию. В 2005 году здесь трудились только пятеро сотрудников. В 2022-м — уже 70.

Про работу своих конструкторов и отдела продаж представители компании пошутили: какие только акробатические трюки им ни приходилось совершать, чтобы добиться успеха. Между тем, успех есть, и это не шутка: в прошлом году выручка компании превысила полмиллиарда рублей.

Поздравить и вручить грамоты и благодарности сотрудникам «РУФ-2» от минпромэнерго края пришел замминистра Владимир Локтюшов, от Союза промышленников Алтая — исполнительный директор СПА Виктор Мещеряков.

Виктор Мещеряков, исполнительный директор СПА.
Виктор Мещеряков, исполнительный директор СПА.
Дмитрий Лямзин.

«Благодаря профессионализму вашего коллектива сельское хозяйство получает производительную технику, а на полях внедряются передовые технологии. Высокий уровень сервисного обслуживания и качественные запчасти к сельскохозяйственным машинам и агрегатам обеспечивают минимальный простой в сельхоз работах», — сказал Виктор Мещеряков.

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семёнов пришел поздравить от имени депутатов алтайского края.

Владимир Семёнов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС.
Владимир Семёнов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС.
Дмитрий Лямзин.

Как обычно, праздник не обошелся без неофициальной части — зажигательных танцев приглашенных артистов, трюков улыбчивых акробатов и даже бармен-шоу и игры «Что? Где? Когда?». Душевные поздравления прозвучали и от клиентов компании.

Что такое «РУФ-2»

  • Предлагает технические средства, комплексы, прицепы для обработки почвы, перевозки и внесения удобрений, заготовки кормов, кормления животных.
  • Большой модельный ряд техники различных габаритов, производительности, комплектации.
  • Производственные площадки в Поспелихе (рядом с машинно-испытательной станцией) и Барнауле.
  • Административно-складское здание в Барнауле.
  • Имеет семь действующих патентов.
  • Участвует в импортозамещении: разработала компоненты, заменяющие импортные оси, редукторы, редукторные балки, рессоры.
  • Выручка в 2021 году — 539 млн рублей.
  • Продано 109 единиц техники (2021 год).
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»
Компания «РУФ-2»

Сайт: www.ruf-2.ru

Отдел продаж: (3852) 271−791

Сервис и отдел запчастей: (3852) 271−793

Телефон для справок: +7 905 981-00-48

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