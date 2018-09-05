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18 октября в Барнауле пройдет ИТ-Форум

В октябре в Барнауле состоится XI Алтайский региональный ИТ-Форум. Основная часть мероприятий пройдет 18 октября в Алтайском краевом театре Драмы.

ИТ-Форум
ИТ-Форум
Фото предоставлено организатором

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Запланирована насыщенная программа: четыре тематические секции, круглые столы, демо-зона и выставка оборудования, подведение итогов конкурсов и подписание соглашений о сотрудничестве. Организаторы сообщают, что одной из главных тем форума станет реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в регионе.

ИТ-Форум
ИТ-Форум
Фото предоставлено организатором

В качестве партнеров, а значит и спикеров мероприятия уже заявлены компании: Cisco, DellEMC, Xerox, CyberPower Systems, Schneider Electric, Алтайский филиал ПАО «Ростелеком», 1С-Галэкс, DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, Центр Информационной Безопасности, НТЦ Галэкс.

Организаторы еще работают над программой мероприятия. Следить за новостями ИТ-Форума 2018 можно на официальном сайте itforumaltai.ru/2018/

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