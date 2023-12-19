Опасный дурман. Как в Алтайском крае стараются победить наркоманию

В настоящее время наркомания остается одной из самых сложных и острых социальных проблем в России. Как показывает анализ, наркопреступлениями охвачены практически все муниципальные образования края, из них половина совершена в краевом центре. Елена Жалыбина секретарь антинаркотической комиссии Алтайского края, рассказала нам, как в регионе борются с незаконным оборотом наркотиков и как оказывают помощь тем, кто страдает от зависимости.

Наркомания одна из самых сложных и острых социальных проблем в России.

Статистика по краю

Наркоситуация в Алтайском крае остается довольно напряженной. Согласно данным ГУ МВД России, по итогам 11 месяцев на территории региона зарегистрировано 3 350 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В половине случаев торговцы пользовались IT-технологиями. Также было обнаружено 17 наркопритонов.

Чаще всего жертвами наркомании становятся молодые люди от 20 до 39 лет — 65,7 %. На втором месте — больные в возрасте старше 40 лет (31,6 %). Меньше всего употребляют наркотики молодежь (2,5%) и подростки (0,05%).

Однако именно несовершеннолетние чаще всего становятся целью торговцев. Их «вербуют» с помощью объявлений в интернете, обещая легких и больших денег, а после подталкивают на преступления. Число наркопреступлений, совершенных подростками, увеличилось с 38 до 66 случаев.

Эффективная профилактика

На данный момент наркотическая ситуация в Алтайском крае находится на, так называемом, плато. Это значит, что число преступлений уже не растет, но и не собирается падать. По сравнению с прошлым годом, их количество снизилось всего на 4,7%.

Тем не менее, правоохранительные органы активно борются с распространением запрещенных средств. За 11 месяцев сотрудники ОВД края изъяли более 233 тыс. граммов различных наркотических веществ.

Одно из актуальных направлений деятельности полиции — пресечение вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Полиция и другие субъекты профилактики наркомании проводят лекции о вреде наркотиков в школах и разговаривают с родителями подростков.

Антинаркотическая комиссия Алтайского края совместно с правоохранительными органами региона организовала работу по размещению антинаркотической рекламы и регулярно проводит антинаркотические мероприятия. Также проводится работа по закрашиванию трафаретной рекламы онлайн-магазинов запрещенных веществ.

Наркомания одна из самых сложных и острых социальных проблем в России. Источник: антинаркотическая комиссия Алтайского края.

Помощь каждому

Наркомания — это не просто вредная привычка, а страшная болезнь, которую необходимо лечить. За девять месяцев 2023 года предварительно зарегистрировано 3640 человека, употребляющих наркотические средства с вредными последствиями.

Помощь больным наркоманией оказывают в Алтайском краевом наркологическом диспансере, который расположен в Барнауле. Дополнительно структурные подразделения расположены в Бийске, Заринске и Рубцовске. Общий коечный фонд насчитывает 205 коек.

Также во всех краевых медицинских организациях есть 60 кабинетов, имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология».

В 2022 году курс стационарной медицинской реабилитации прошли 390 человек, а за девять месяцев 2023 года — 265 человек.

Избавиться от зависимости и вернуться к прежней жизни людям помогают все специалисты реабилитационного отделения: врачи-психиатры-наркологи, врачи- психотерапевты, медицинские психологи, специалисты по социальной работе. Они используют современные лечебно-реабилитационные технологии.

Так, важное место в реабилитационной терапии занимает психологическая коррекция, которую проводят как для самих больных, так и для их родственников. Врачи отмечают, что эффективность медикаментозной терапии значительно повышается при сочетании с психотерапевтическими методиками.

Большой вклад в выздоровление пациентов вносит групповая психотерапия. Каждый пациент в период стационарной медицинской реабилитации посещает в среднем около 20 групповых занятий. В рамках групповых занятий успешно используются такие направления, как «арт-терапия» и «сказкотерапия».