Опасный дурман. Как в Алтайском крае стараются победить наркоманию

Статистика по краю
Наркоситуация в Алтайском крае остается довольно напряженной. Согласно данным ГУ МВД России, по итогам 11 месяцев на территории региона зарегистрировано 3 350 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В половине случаев торговцы пользовались IT-технологиями. Также было обнаружено 17 наркопритонов.
Чаще всего жертвами наркомании становятся молодые люди от 20 до 39 лет — 65,7 %. На втором месте — больные в возрасте старше 40 лет (31,6 %). Меньше всего употребляют наркотики молодежь (2,5%) и подростки (0,05%).
Однако именно несовершеннолетние чаще всего становятся целью торговцев. Их «вербуют» с помощью объявлений в интернете, обещая легких и больших денег, а после подталкивают на преступления. Число наркопреступлений, совершенных подростками, увеличилось с 38 до 66 случаев.
Эффективная профилактика
На данный момент наркотическая ситуация в Алтайском крае находится на, так называемом, плато. Это значит, что число преступлений уже не растет, но и не собирается падать. По сравнению с прошлым годом, их количество снизилось всего на 4,7%.
Тем не менее, правоохранительные органы активно борются с распространением запрещенных средств. За 11 месяцев сотрудники ОВД края изъяли более 233 тыс. граммов различных наркотических веществ.
Одно из актуальных направлений деятельности полиции — пресечение вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Полиция и другие субъекты профилактики наркомании проводят лекции о вреде наркотиков в школах и разговаривают с родителями подростков.
Антинаркотическая комиссия Алтайского края совместно с правоохранительными органами региона организовала работу по размещению антинаркотической рекламы и регулярно проводит антинаркотические мероприятия. Также проводится работа по закрашиванию трафаретной рекламы онлайн-магазинов запрещенных веществ.
Помощь каждому
Наркомания — это не просто вредная привычка, а страшная болезнь, которую необходимо лечить. За девять месяцев 2023 года предварительно зарегистрировано 3640 человека, употребляющих наркотические средства с вредными последствиями.
Помощь больным наркоманией оказывают в Алтайском краевом наркологическом диспансере, который расположен в Барнауле. Дополнительно структурные подразделения расположены в Бийске, Заринске и Рубцовске. Общий коечный фонд насчитывает 205 коек.
Также во всех краевых медицинских организациях есть 60 кабинетов, имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология».
В 2022 году курс стационарной медицинской реабилитации прошли 390 человек, а за девять месяцев 2023 года — 265 человек.
Избавиться от зависимости и вернуться к прежней жизни людям помогают все специалисты реабилитационного отделения: врачи-психиатры-наркологи, врачи- психотерапевты, медицинские психологи, специалисты по социальной работе. Они используют современные лечебно-реабилитационные технологии.
Так, важное место в реабилитационной терапии занимает психологическая коррекция, которую проводят как для самих больных, так и для их родственников. Врачи отмечают, что эффективность медикаментозной терапии значительно повышается при сочетании с психотерапевтическими методиками.
Большой вклад в выздоровление пациентов вносит групповая психотерапия. Каждый пациент в период стационарной медицинской реабилитации посещает в среднем около 20 групповых занятий. В рамках групповых занятий успешно используются такие направления, как «арт-терапия» и «сказкотерапия».
Справка:
Антинаркотическая комиссия Алтайского края образована для координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Председатель антинаркотической комиссии Алтайского края — губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко.