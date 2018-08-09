Особый случай, чтобы взять выходной! В Барнаул приезжает известный детский психолог

Ни один ответственный родитель не доверит какой-то среде формировать личность своего ребенка, определять его наклонности, и, в конечном итоге, его перспективы. Родительство перестало быть данностью и второстепенной социальной ролью, теперь ведется осознанная работа над настоящим и будущим детей. Примечательно, что самыми активными в этом плане являются папы в возрасте 35+.
Мамы и папы активно штудируют книги по психологии, задают вопросы на форумах и стараются лично разобраться в темах воспитания и развития, активно ищут новую информацию.
23 августа на конференции «Родители и дети» в Барнауле мамы и папы смогут задать вопросы экспертам в воспитании, здоровье, развитии, образовании детей. Современный мир предоставляет миллион возможностей, ими надо активно пользоваться!
Главным экспертом конференции станет известный детский психолог Александр Колмановский (г. Москва), который расскажет:
- Как вести себя, если ребенок не слушается?
- Почему у ребенка проблемы с учебой?
- Как вернуть в реальный мир из виртуального?
- Как совместить разные взгляды на воспитание, как договориться с партнером без ссор?
На конференции будет действовать несколько параллельных площадок, на которых будут выступать эксперты. Чтобы не пропустить самое главное именно для вас, воспользуйтесь программой на сайте и составьте план посещения площадок.
Если видите, что интересующие вас вопросы будут обсуждаться параллельно на двух разных площадках, привлекайте к получению информации своего супруга, родителей или подруг! До 13 августа действует специальное предложение по выгодному приобретению билетов для групп от 2 человек. Минимальная цена активируется при покупке сразу 5 билетов, так что имеет смысл позвать с собой коллег по работе.
Чтобы вы могли не переживать за ребенка и спокойно посвятить этот день получению нужной информации, летний лагерь «Магис Дети» приглашает вашего ребенка бесплатно провести день в атмосфере развития, фитнеса, интересных знакомств и игр.
Телефон: +7 (3852) 529−759
Сайт: magis-business.ru
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