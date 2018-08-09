Особый случай, чтобы взять выходной! В Барнаул приезжает известный детский психолог

Двор, школа, семья. Кто воспитает вашего ребенка? Сегодня родители стремятся обеспечить детей полноценным развитием, а не просто накормить и одеть. Это же касается и образования — подросткам предоставляют право найти дело по душе и получить профессию будущего, а не просто стремятся к поступлению чада в престижный ВУЗ. И так во всем.

Ни один ответственный родитель не доверит какой-то среде формировать личность своего ребенка, определять его наклонности, и, в конечном итоге, его перспективы. Родительство перестало быть данностью и второстепенной социальной ролью, теперь ведется осознанная работа над настоящим и будущим детей. Примечательно, что самыми активными в этом плане являются папы в возрасте 35+.

Мамы и папы активно штудируют книги по психологии, задают вопросы на форумах и стараются лично разобраться в темах воспитания и развития, активно ищут новую информацию.

23 августа на конференции «Родители и дети» в Барнауле мамы и папы смогут задать вопросы экспертам в воспитании, здоровье, развитии, образовании детей. Современный мир предоставляет миллион возможностей, ими надо активно пользоваться!

Фото предоставлено организатором конференции Фото предоставлено организатором конференции Фото предоставлено организатором конференции Фото предоставлено организатором конференции Фото предоставлено организатором конференции Фото предоставлено организатором конференции Фото предоставлено организатором конференции Фото предоставлено организатором конференции

Главным экспертом конференции станет известный детский психолог Александр Колмановский (г. Москва), который расскажет:

Как вести себя , если ребенок не слушается?

если ребенок не слушается? Почему у ребенка проблемы с учебой?

Как вернуть в реальный мир из виртуального?

Как совместить разные взгляды на воспитание , как договориться с партнером без ссор?

На конференции будет действовать несколько параллельных площадок, на которых будут выступать эксперты. Чтобы не пропустить самое главное именно для вас, воспользуйтесь программой на сайте и составьте план посещения площадок.

Если видите, что интересующие вас вопросы будут обсуждаться параллельно на двух разных площадках, привлекайте к получению информации своего супруга, родителей или подруг! До 13 августа действует специальное предложение по выгодному приобретению билетов для групп от 2 человек. Минимальная цена активируется при покупке сразу 5 билетов, так что имеет смысл позвать с собой коллег по работе.

Чтобы вы могли не переживать за ребенка и спокойно посвятить этот день получению нужной информации, летний лагерь «Магис Дети» приглашает вашего ребенка бесплатно провести день в атмосфере развития, фитнеса, интересных знакомств и игр.

Узнайте все об этой возможности: Телефон: +7 (3852) 529−759 Сайт: magis-business.ru

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