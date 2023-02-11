Остров-город, заброшенный маяк, село на краю ущелья: удивительные места показал на фото сибиряк

Каждый блок фотографий сопровождается интересными повествованиями.
В этой подборке — село на краю ущелья в Дагестане, осенний Горный Алтай, самый северный поселок России, быстроходный парусник и другие замечательные снимки.
Ранее корабль-экраноплан показал сибирский фотограф.
Об авторе и Алтае
Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.
С работами фотографа можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.