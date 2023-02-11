11 февраля
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Жизнь

Остров-город, заброшенный маяк, село на краю ущелья: удивительные места показал на фото сибиряк

Известный новосибирский фотограф и путешественник Слава Степанов на своей странице в соцсети время от времени публикует фото из мест, где побывал.

Гуниб — горное село в Дагестане.
Гуниб — горное село в Дагестане.
Слава Степанов, https://gelio.livejournal.com/

Каждый блок фотографий сопровождается интересными повествованиями.

В этой подборке — село на краю ущелья в Дагестане, осенний Горный Алтай, самый северный поселок России, быстроходный парусник и другие замечательные снимки.

Ранее корабль-экраноплан показал сибирский фотограф.

Об авторе и Алтае

Жителям Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома «Барнаул by Gelio». Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами Барнаула.

С работами фотографа можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.

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