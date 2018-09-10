Отдел технического контроля Алтай-Кокса подтвердил международную сертификацию

Отдел технического контроля Алтай-Кокса (входит в группу НЛМК), который занимается контролем качества угольного сырья и готовой коксохимической продукции, получил положительную оценку компетентности в германском органе по аккредитации испытаний DAkkS GbmH.

Впервые отдел технического контроля Алтай-Кокса аккредитовали на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC17025 в DAkkS GbmH в 2012 году. В этом году испытательная лаборатория в очередной раз прошла процедуру аккредитации. Эксперты оценили уровень технического оснащения, компетентность персонала. Лаборанты отдела успешно провели испытания случайно выбранных проб угольного концентрата.

По результатам проверки эксперты рекомендовали продление международного сертификата с расширением области аккредитации на метод определения аналитической влаги в угольных концентратах согласно новой редакции ГОСТа.

Отдел технического контроля Алтай-Кокса — одна из первых лабораторий коксохимического производства в России, компетентность которой подтверждена на международном уровне.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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