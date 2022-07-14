Открыт приём заявок на программу «МСП: Акселератор социальных проектов»

В Акселераторе вы сможете развить и масштабировать свой бизнес — завязать контакты с потенциальными партнёрами и инвесторами, протестировать новые идеи, оптимизировать финансовые показатели, отточить работу с клиентами.

Вас ждёт еженедельная постановка и проверка гипотез в индивидуальной работе с трекером-экспертом по развитию бизнеса. Вы определите проблемы и ограничения в бизнес-процессах, улучшите ценностное предложение, найдёте партнёров и выведете свой бизнес на новый уровень.

Кто может принять участие?

Предприниматели из социальной сферы от 1-го года с первыми продажами и не менее 2-мя сотрудниками в команде.

Программа будет особенно полезна для владельцев компаний, ведущих свою деятельность в социальном обслуживании, межнациональном сотрудничестве, организации отдыха и оздоровления детей, выпуске книг, IT-решениях в социальной сфере и не только. Спешите подать заявку ДО 20 июля 2022 года.

Регистрация и подробная программа Акселератора содержатся в разделе «Бизнес-обучение» на МСП. РФ по ссылке.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в Центр инноваций социальной сферы Алтайского Фонда МСП по тел.: 8−800−222−83−22 (доб. 107).