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Открыта запись на экскурсию на Барнаульскую ТЭЦ-3

18 марта на Барнаульской ТЭЦ-3 пройдет экскурсия для жителей города. Сибирская генерирующая компания приглашает барнаульцев посетить одно из крупнейших энергетических предприятий Алтайского края.

Барнаульская ТЭЦ-3.
Барнаульская ТЭЦ-3.
Фото: архив компании СГК.

Экскурсия состоится 18 марта в 14.00. ТЭЦ расположена по адресу Трактовая, 7. Экскурсионный маршрут начнется с турбинного цеха, затем гостям покажут щит управления, где с помощью компьютерной техники удаётся управлять котлами и турбинами станции. Далее по маршруту будут котельный и химический и цех топливоподачи — где жители смогу увидеть не только работу вагоноопрокидывателя, но и оценить масштабы запасов топлива на угольном складе.

Важно:
  1. На экскурсии есть ограничение по возрасту: дети младше 10 лет — не допускаются на предприятие, от 10 до 16 лет — только в сопровождении родителей.
  2. Для того, чтобы стать участником и увидеть станцию изнутри необходимо подать заявку на электронный адрес SGKaltai@yandex.ru с указыванием ФИО каждого участника и контактный номер телефона. Только после подтверждения заявки вы будете включены в список на экскурсию.
  3. Количество мест ограничено.
  4. Из-за особого режима работы объекта участникам экскурсии при себе обязательно нужно иметь паспорт, для детей 10−14 лет — свидетельство о рождении. Для обеспечения безопасности на ТЭЦ посетителям необходимо будет пройти краткий инструктаж по технике безопасности.

Если желающих будет больше, чем запланировано мест — будут выделены дополнительные дни для следующих экскурсий.

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