Открыта запись на экскурсию на Барнаульскую ТЭЦ-3

Экскурсия состоится 18 марта в 14.00. ТЭЦ расположена по адресу Трактовая, 7. Экскурсионный маршрут начнется с турбинного цеха, затем гостям покажут щит управления, где с помощью компьютерной техники удаётся управлять котлами и турбинами станции. Далее по маршруту будут котельный и химический и цех топливоподачи — где жители смогу увидеть не только работу вагоноопрокидывателя, но и оценить масштабы запасов топлива на угольном складе.

Важно: На экскурсии есть ограничение по возрасту: дети младше 10 лет — не допускаются на предприятие , от 10 до 16 лет — только в сопровождении родителей. Для того , чтобы стать участником и увидеть станцию изнутри необходимо подать заявку на электронный адрес SGKaltai@yandex.ru с указыванием ФИО каждого участника и контактный номер телефона. Только после подтверждения заявки вы будете включены в список на экскурсию. Количество мест ограничено. Из-за особого режима работы объекта участникам экскурсии при себе обязательно нужно иметь паспорт , для детей 10−14 лет — свидетельство о рождении. Для обеспечения безопасности на ТЭЦ посетителям необходимо будет пройти краткий инструктаж по технике безопасности.

Если желающих будет больше, чем запланировано мест — будут выделены дополнительные дни для следующих экскурсий.