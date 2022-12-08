Открытие нового катка в Парке спорта А. Смертина

В праздничной программе посетителей катка ждут игры и эстафеты спортивной тематики, конкурсы и подарки, показательное выступление по фигурному катанию и встреча с Дедом Морозом.
Прийти на праздничное открытие можно со своими коньками или же взять в аренду в теплом пункте проката. Размерный ряд от от 25 до 46. Для самых неопытных фигуристов есть пингвины помощники.
Приглашаем всех поднять настроение и открыть зимний сезон по адресу: Парк спорта, ул. Энтузиастов 12 В.
Напомним, в Парке спорта есть крытый и открытый каток. Где именно кататься посетители выбирают сами. Температурный режим одинаковый, разве что на крытом катке менее ветрено, а новый открытый в разы больше по размерам.
Режим работы на зимний сезон 2022−2023:
По будням с 12 до 21 часа, суббота и воскресенье с 11 до 22 часов.
Вход со своими коньками на 3 часа: 200 рублей* (стоимость распространяется и на крытый и открытый каток). Детям до 7 лет со своими коньками вход бесплатный.
Прокат коньков на один час: 250 рублей* (открытый каток) и 300 рублей* (крытый каток).
Прокат детских коньков на час (размер 25−33): 150 рублей* (стоимость распространяется и на крытый и открытый каток).
С 1 по 7 января 2023 года на новом открытом катке состоятся бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, где любой желающий сможет стать участником проекта «Стань фигуристом за 7 дней»
Подробности можно уточнять в пункте проката по телефону: 22−64−97
* Цены действительны на сезон 2022−2023 г
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