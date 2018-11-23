Открытием новых лабораторий отметили «Наследники Ползунова» свой первый день рождения

21 ноября 2018 года в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» состоялся праздник, приуроченный к знаменательной дате — 100-летию дополнительного образования в России. И почти ровно год назад состоялось открытие Центра и пришли первые ученики.

Этот исторический рубеж учащиеся и гости образовательного центра, созданного Фондом Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компанией совместно с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова, отметили открытием новых лабораторий и презентацией лучших проектов, а еще гостей мероприятия ждал праздничный торт.

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» начал свою работу в Барнауле осенью 2017 года. Тогда, год назад, к углубленному изучению математики, физики, химии, а также инженерному и техническому творчеству приступили около 300 школьников из Барнаула и его пригородов. В распоряжение детей, посещающих совершенно бесплатно занятия по естественнонаучным дисциплинам в рамках программы дополнительного образования, было отдано целое крыло одного из этажей корпуса АлтГТУ. Там были отремонтированы несколько аудиторий и 3 лаборатории, которые к тому же дополнительно получили современное оборудование для проведения исследований в области физики и химии, создания новых технических устройств. На эти цели, а также на обеспечение учебного процесса в 2017 году Фонд Андрея Мельниченко выделил 15 млн рублей.

«Наследники Ползунова» отметили свой первый день рождения. Анна Зайкова

В 2018 году эта сумма увеличилась почти вдвое. 28 млн рублей были потрачены Фондом Андрея Мельниченко на то, чтобы возможность бесплатно получать качественное дополнительное образование в сфере естественных наук появилось у большего числа барнаульских ребятишек. Теперь Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» занимает 3 этажа. В его аудиториях и лабораториях могут обучаться до 700 учащихся, увлеченных не только физикой, химией или математикой, но и программированием, робототехникой, а также электрорадиотехникой. Учебные площади увеличились более, чем в два раза. На них размещены мощные компьютеры и лаборатория робототехники. В Центре даже создан Клуб учеников, где дети смогут отдохнуть и пообщаться, а также сделать задания по изучаемым предметам.

Именно там состоялось праздничное застолье, на котором каждому присутствовавшему достался сладкий подарок — кусочек юбилейного торта. Ребята его действительно заслужили. Ведь среди продемонстрированных гостям проектов учащихся ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» были робото-змей и другие движущиеся модели роботов, опыты по физике и разработки, выполненные на 3d-принтере, и многое другое.

По словам исполнительного директора Фонда Андрея Мельниченко Александра Чередника, с этого года возросли требования как к преподавателям Центра, так и к ученикам.

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

Лучшие из них участвуют в научных и олимпиадных школах, международных конкурсах проектов, и уже есть первые достижения. В перспективе Фонд планирует усилить инженерно-техническую подготовку школьников. Кроме того, в следующем году Центр будет оснащен оборудованием для видеоконференцсвязи, благодаря которому барнаульские учащиеся получат возможность слушать в прямой трансляции лекции выдающихся российских ученых, получать консультации известных отраслевых экспертов и ведущих специалистов по подготовке к олимпиадам, проектной деятельности и многое другое. Хочу подчеркнуть, что «Программа поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК», реализуемая Фондом Андрея Мельниченко, успешно развивается. Благодаря таким программам развивается и система дополнительного образования в России, отмечающая свой 100-летний юбилей. Реализуя себя и свои таланты во внешкольной деятельности, наши дети совершенствуются интеллектуально и нравственно, находят свой профессиональный путь, тем самым создавая будущее уже сегодня.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда: aimfond.ru