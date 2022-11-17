Открой свою вселенную! В Барнауле пройдет выставка энергокартин

Более 12 лет назад Елена открыла в себе дар художника. Все эти годы она совершенствует свое мастерство — создает энергокартины и мандалы в технике золочения, аналогов которым нет в мире.

Трансформации и обновления с первых минут посещения выставки!

В каждую мандалу заложены сакральные знания, которые помогают смотрящему делать правильный выбор на пути к счастью. Объемные, фактурные картины словно смотрят в сердца людей, обнажают истинные желания человека и помогают в их реализации.

Ни один орнамент не повторяется, ведь он создается для решения конкретного запроса человека и включает в себя энергетические программы на изобилие, любовь, исцеление, счастье и смысл жизни!

Прикоснувшись однажды даже взглядом к картине, уже невозможно ее забыть, а изменения в жизни начинают происходить, словно по волшебству.

С помощью картин Елены Карловой любой зритель способен преобразовать свои старые негативные установки о жизни на созидательные и счастливые, проработать родовые программы и реализовать поставленные цели в кратчайшие сроки.

Выставка художницы-символиста Сибири , энерготерапевта — Елены Карловой. Елена Карлова Выставка художницы-символиста Сибири , энерготерапевта — Елены Карловой. Елена Карлова Выставка художницы-символиста Сибири , энерготерапевта — Елены Карловой. Елена Карлова

Признание творчества на международном уровне

За годы работы над созданием удивительных картин Елена Карлова стала признанным художником в России и многих других странах.

Дубай, Лиссабон, Копенгаген, София, Варна, Астана, Алма-Ата, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Ульяновск — в этих городах проходили выставки, мастер-классы и тренинги, где одно из центральных мест занимали мандалы и лекции художницы.

Мандала — как ключ к началу своей изобильной жизни

Часто к Елене обращаются известные люди за созданием индивидуального символа на успех, благополучие, изобилие, развитие и здоровье.

А в ее Онлайн-школе уже более 3 000 учениц с помощью мандал встретили свою любовь, наладили отношения с мужем, обрели легкость и самоценность в отношениях, раскрыли денежный поток, привлекли удачу и изобилие в свою жизнь.

Сейчас уникальная экспозиция энергокартин Елены Карловой вернулась в столицу Алтайского края. И теперь будет доступна для посещения каждому жителю Барнаула. Любой сможет посетить потрясающую выставку, окунуться в мир безусловной любви и наполниться чистой и светлой энергией.

Выставка художницы-символиста Сибири , энерготерапевта — Елены Карловой. Елена Карлова Мандала. Елена Карлова Мандала. Елена Карлова Мандала. Елена Карлова

Одолевают ли вас переживания и тревоги, вы устали от накопленного напряжения, в вашей жизни много стресса, вам хочется наполниться чистой энергией и легкостью — приглашаем вас посетить эту выставку необычных энергетических картин.

Рядом с мандалами Елены окаменелые сердца начинают оживать и раскрываться, зачерствелый характер — смягчаться и освобождаться от натянутых масок, а тревожный ум, наконец, находит спокойствие и умиротворение.

Дата и место проведения выставки

Выставка пройдет с 19 ноября по 19 декабря 2022 года.

Место: г. Барнаул , ул. Гоголя , 76 , галерея «Code art house»

Важно! Перед посещением смотрите график работы галереи

Время работы галереи Время работы галереи: ПН-ВТ выходной

СР 12:00 до 18.00

ЧТ 12.00 до 20.00

ПТ 12.00 до 20.00

СБ 12.00 до 20.00

ВС 12.00 до 18.00

Выставка художницы-символиста Сибири , энерготерапевта — Елены Карловой. Елена Карлова

Торжественное открытие состоится 19 ноября

В программе — удивительное знакомство с миром мандал, диагностика самоощущений по энергокартинам, считывание подсказок от подсознания через символы и цвет, общение и обмен энергиями среди участников выставки, угощения, подарки и лекция от самой Елены Карловой о новых возможностях слышать свое сердце через творчество.

Попасть на открытие 19 ноября можно только по пригласительным билетам. Списки уже составлены, и курьеры вручили пригласительные близким друзьям и почитателям творчества Елены Карловой.

К свободному посещению выставка открыта с 20 ноября по 19 декабря 2022 года.

Вход бесплатный

Возрастное ограничение: 6+

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