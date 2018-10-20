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Уезжайте в Россию и лечитесь. Педиатр в Казахстане категорично отказала в приеме русской семье

Врач в городе Аркалык Костанайской области Казахстана отказалась принять ребенка с острым отитом, поскольку мама малыша разговаривала с ней по-русски. Об этом свидетельствует видео, разлетевшееся по соцсетям. После огласки в Казахстане создали специальную комиссию для предотвращения подобных случаев, пишет РИА Новости.

Триколор. Россия.
Триколор. Россия.
Михаил Хаустов

На записи слышно, что врач предлагает русской женщине говорить на казахском. На вопрос матери ребенка: «То есть, раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию?» медик отвечает: «Да, уезжайте».

По словам женщины, педиатр не приняла ребенка с острой болью и грубо разговаривала с его матерью. Обе стороны подали друг на друга заявления в полицию.

Позже менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева заявила, что конфликт исчерпан. По инициативе управления здравоохранения прошла встреча с обеими женщинами, они признали «нарушенные ими медицинскую этику и общечеловеческие нормы поведения», — сообщила представитель облздрава.

Заявления в полицию отозвали.

«Тем не менее, управлением здравоохранения сделаны определенные выводы и приняты меры. Создана комиссия для разбора данной ситуации и предотвращения подобных случаев впредь», — отметила Жилкибаева.

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