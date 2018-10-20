Уезжайте в Россию и лечитесь. Педиатр в Казахстане категорично отказала в приеме русской семье

Врач в городе Аркалык Костанайской области Казахстана отказалась принять ребенка с острым отитом, поскольку мама малыша разговаривала с ней по-русски. Об этом свидетельствует видео, разлетевшееся по соцсетям. После огласки в Казахстане создали специальную комиссию для предотвращения подобных случаев, пишет РИА Новости.

На записи слышно, что врач предлагает русской женщине говорить на казахском. На вопрос матери ребенка: «То есть, раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию?» медик отвечает: «Да, уезжайте».

По словам женщины, педиатр не приняла ребенка с острой болью и грубо разговаривала с его матерью. Обе стороны подали друг на друга заявления в полицию.

Позже менеджер по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева заявила, что конфликт исчерпан. По инициативе управления здравоохранения прошла встреча с обеими женщинами, они признали «нарушенные ими медицинскую этику и общечеловеческие нормы поведения», — сообщила представитель облздрава.

Заявления в полицию отозвали.

«Тем не менее, управлением здравоохранения сделаны определенные выводы и приняты меры. Создана комиссия для разбора данной ситуации и предотвращения подобных случаев впредь», — отметила Жилкибаева.